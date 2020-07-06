Хэйли Баптисте — Мэдисон Бренгл. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (08.07.20)

Прогноз Хэйли Баптисте — Мэдисон Бренгл (08-го июля 2020 года), ставки и коэффициенты

Хэйли Баптисте — Мэдисон Бренгл (08-го июля), ставки и коэффициенты

08-го июля в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Grand Slam Tennis Tours MatchPlay 120, в котором на корт выйдут Хэйли Баптисте , а противостоять в этом поединке будет Мэдисон Бренгл.



Буквально несколько дней назад Хэйли Баптисте и Мэдисон Бренгл играли свои матчи, а теперь уже 08-го июля им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 19:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Хэйли Баптисте имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хэйли Баптисте — Мэдисон Бренгл:

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Хэйли Баптисте — Мэдисон Бренгл, которая пройдет 08-го июля в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 19:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Хэйли Баптисте

В большинстве своих выигранных поединков Хэйли Баптисте берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Хэйли Баптисте с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Хэйли Баптисте сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Хэйли Баптисте также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Мэдисон Бренгл

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Мэдисон Бренгл теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Мэдисон Бренгл имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Мэдисон Бренгл испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Мэдисон Бренгл выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Мэдисон Бренгл занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз на матч

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Хэйли Баптисте — Мэдисон Бренгл. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (08.07.20)

Хэйли Баптисте

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Хэйли Баптисте, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Хэйли Баптисте уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Хэйли Баптисте старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Хэйли Баптисте, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Хэйли Баптисте не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Хэйли Баптисте все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Хэйли Баптисте точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Мэдисон Бренгл

На этом турнире Мэдисон Бренгл играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Мэдисон Бренгл надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Мэдисон Бренгл находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Мэдисон Бренгл считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Хэйли Баптисте — Мэдисон Бренгл Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Хэйли Баптисте и Мэдисон Бренгл, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Хэйли Баптисте и Мэдисон Бренгл играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Хэйли Баптисте, и Мэдисон Бренгл неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Хэйли Баптисте — Мэдисон Бренгл: в ожидании «эйсов»

Хэйли Баптисте и Мэдисон Бренгл которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Хэйли Баптисте имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Мэдисон Бренгл хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Хэйли Баптисте. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Мэдисон Бренгл умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Хэйли Баптисте довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Мэдисон Бренгл вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Хэйли Баптисте.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хэйли Баптисте — Мэдисон Бренгл. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Хэйли Баптисте и Мэдисон Бренгл сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Хэйли Баптисте, и Мэдисон Бренгл будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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