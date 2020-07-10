Тоттенхэм Хотспур (Skromnuy) — Манчестер Юнайтед (vrico): хозяева разберутся с новичком

«Тоттенхэм Хотспур (Skromnuy)» – «Манчестер Юнайтед (vrico)». 11.07.20. Прогноз и ставки на матч

11 июля пройдет следующий тур национального первенства, в рамках которого встречаются футбольные клубы Тоттенхэм Хотспур (Skromnuy) и Манчестер Юнайтед (vrico). Это принципиальное противостояние, ведь в этом сезоне обе команды претендуют на квалификацию в еврокубки. Свисток главного арбитра встречи о начале игры прозвучит в 22:33 по МСК. Фаворитом противостояния считается футбольный клуб Тоттенхэм Хотспур (Skromnuy), который обыгрывал соперника в этом сезоне со счетом 2-0.



Команда Тоттенхэм Хотспур (Skromnuy) и команда Манчестер Юнайтед (vrico), судя из стартовой заявки, выйдут на поле сильнейшими составами. Напомним, что ранее в СМИ говорилось о том, что в составе хозяев поля будут отсутствовать несколько ведущих футболистов. Эта информация существенным образом повлияла на котировки букмекеров, выставленных на этот матч. Наши прогнозисты считали, что оснований для такого завышенного коэффициента на победу команды Тоттенхэм Хотспур (Skromnuy) в этом матче нет, так как отсутствие двух лидеров для такого клуба, каким является команда Тоттенхэм Хотспур (Skromnuy) – не критично, так как глубина скамейки позволяет провести ротацию состава, без существенной потери качества игры. Тем более что сейчас стало известно о том, что лидеры все же сыграют. Мы думаем, что команда Тоттенхэм Хотспур (Skromnuy) сегодня добьется уверенной победы над своими соперниками, так что, рекомендуем играть не только победу хозяев поля в этом матче, но и делать ставки на фору команды Тоттенхэм Хотспур (Skromnuy). Учитывая, что команды будут действовать основными составами, нам также кажутся вполне играбельными ставки на общий тотал больше в матче, так как хозяева вряд ли забьют менее двух голов, да и гостям вполне по силам наиграть на забитый мяч. Также здесь можно рассмотреть ставку на индивидуальный тотал голов команды Тоттенхэм Хотспур (Skromnuy) на больше, исходя из того, что хозяева поля очень активно действуют в родных стенах. К примеру, в прошлом сезоне команда Тоттенхэм Хотспур (Skromnuy) только в трех домашних матчах забила менее двух голов.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тоттенхэм Хотспур (Skromnuy) — Манчестер Юнайтед (vrico):

В случае выигрыша футбольного клуба Тоттенхэм Хотспур (Skromnuy) сыграет коэффициент 2.75, при победе ФК Манчестер Юнайтед (vrico) букмекеры выплатят выигрыш по ставкам на 2.77, а вероятность ничьи составляет 2.8.

Прогноз на матч Тоттенхэм Хотспур (Skromnuy) – Манчестер Юнайтед (vrico) (FIFA, матч национального перевентсва, воскресенье, 11 июля):Футбольный клуб Тоттенхэм Хотспур (Skromnuy) получил от букмекеров на свою победу котировку 2.75, а по коэффициенту 2.77 можно сделать ставку на выигрыш ФК Манчестер Юнайтед (vrico). По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Очень сложный матч предстоит сыграть футбольным клубам – команда Тоттенхэм Хотспур (Skromnuy) и команда Манчестер Юнайтед (vrico) – амбициозные соперники, которые в матчах с другими командами всегда считаются фаворитами, поэтому им трудно противостоять друг другу, так как считается, что этим матчем определяется лучшая команда чемпионата. Нет необходимости напоминать, что в составах обеих команд выступают известные футболисты, которые знамениты на весь мир. Учитывая, что ценники на футболистов в последнее время взлетели до небес, стоимость этих футболистов, выступающих в составе команды Тоттенхэм Хотспур (Skromnuy) и команды Манчестер Юнайтед (vrico) – просто сложно представить. Они не только на бумаге настоящие лидеры своих команд, но и на деле доказывают свою полезность, забивая важные мячи и участвуя в важнейших голевых комбинациях. Оба клуба можно рассматривать с точки зрения машин, где каждый футболист – механизм, отвечающий за работоспособность определенного участка. Поэтому эти команды крайне редко приобретают новых футболистов, а если это и происходит, то вводят их в основной состав постепенно. Так что не стоит удивляться тому, что в матче команды Тоттенхэм Хотспур (Skromnuy) и команды Манчестер Юнайтед (vrico) практически не будет новых лиц по сравнению с предыдущим сезоном. Однако сама игра от этого не станет менее зрелищной. Команда Тоттенхэм Хотспур (Skromnuy) и команда Манчестер Юнайтед (vrico) всегда стараются навязать свою игру сопернику все 90-то минут матча. За этим очень интересно наблюдать, но это очень сложно прогнозировать. Однако наши эксперты постарались, и ниже можно увидеть плоды наших трудов, и воспользоваться ими.

Тоттенхэм Хотспур (Skromnuy) – Манчестер Юнайтед (vrico) 11.07.20

Футбольный поединок Тоттенхэм Хотспур (Skromnuy) — Манчестер Юнайтед (vrico) был перенесен на 11 июля, так как он должен был состояться еще два месяца назад, но тогда арбитр отменил игру из-за сильного дождя. Теперь же футболисты выйдут на поле в 22:33 по московскому времени, и станет ясно, какая команда все же сильнее. Вначале сезона Тоттенхэм Хотспур (Skromnuy) и Манчестер Юнайтед (vrico) играли между собой, и тогда на табло была зафиксирована ничья со счетом 2-2, хотя хозяева поля вели в два мяча после завершения первого тайма.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В чемпионате страны команда Тоттенхэм Хотспур (Skromnuy) и команда Манчестер Юнайтед (vrico) всегда ведут борьбу только за высокие места в турнирной таблице. В текущем сезоне ситуация не изменилась. Оба клуба демонстрируют достойный футбол, обыгрывая своих соперников. Однако, по мнению экспертов нашего ресурса, в ближайшем матче клубам будет очень непросто добиться победы, так как команда Тоттенхэм Хотспур (Skromnuy) и команда Манчестер Юнайтед (vrico) – примерно равные соперники. Исходя из этого, мы думаем, что менеджерам и футболистам обеих команд придется постараться, чтобы предложить своим соперникам что-то необычное, благодаря чему можно будет праздновать успех в этом матче. По словам менеджеров обеих команд, команда Тоттенхэм Хотспур (Skromnuy) и команда Манчестер Юнайтед (vrico) подходят к очному противостоянию в оптимальных составах. Это означает, что на поле с первых минут игры будут присутствовать сильнейшие футболисты, от действий которых во многом зависит успех команд. Яркие индивидуальные противостояния известных футболистов – отличное украшение любого матча, а учитывая, что каждое касание мяча такими футболистами – несет потенциальную угрозу для ворот их соперников, мы думаем, что игра должна получиться зрелищной. Очные противостояния между командой Тоттенхэм Хотспур (Skromnuy) и командой Манчестер Юнайтед (vrico) всегда проходят в напряженной борьбе, так как не один из соперников не уступает друг другу в физической подготовке и мастерстве. В таких матчах важность своего поля уходит на второй план, так как в составе обеих команд достаточно мастеров высокого класса, которые могут демонстрировать отличный футбол на любом поле. Поэтому матч будет очень и очень интересным.



Прогноз Тоттенхэм Хотспур (Skromnuy) – Манчестер Юнайтед (vrico) (11 июля), ставки и коэффициенты

Очень много комплиментов в нынешнем сезоне звучит в адрес футболистов команды Тоттенхэм Хотспур (Skromnuy). Клуб действительно демонстрирует отличный футбол, добиваясь уверенных побед над своими соперниками. И это при том, что еще в прошлом сезоне клуб не показывал таких ошеломляющих результатов. Однако серия громких побед сделала свое дело, и в матче с футболистами команды Манчестер Юнайтед (vrico) хозяева поля идут фаворитами. По мнению экспертов нашего ресурса, такие котировки на победу команды Тоттенхэм Хотспур (Skromnuy) в этом матче – не соответствуют действительности. Гости, пусть и расположились ниже своих соперников в турнирной таблице, команда, которая является крепким середняком с сыгранным составом. Возможно, что клуб и не хватает звезд с неба, однако футболисты команды Манчестер Юнайтед (vrico) способны упереться в каждом матче. Исходя из этого, наши эксперты полагают, что коэффициент, выставленный на победу хозяев поля – несколько завышен, поэтому мы рекомендуем делать ставки на фору команды Манчестер Юнайтед (vrico), а более рисковые бетторы могут поставить на то, что гости не проиграют в этом матче. Общий тотал голов видится нам на меньше, так как команда Манчестер Юнайтед (vrico) редко позволяет своим соперникам забивать много голов, при этом, сами гости тоже не отличаются результативностью. Хозяева поля, пусть и будут действовать первым номером в этом матче, тоже будут играть с оглядкой на оборону, отсюда и получается, что ставка на тотал меньше в этом матче выглядит вполне надежной. Общий тотал желтых карточек и нарушений правил, мы рассматриваем на больше, так как игра будет преимущественно проходить в центре поля, поэтому оба клуба будут во всю использовать тактику мелкого фола для срыва атак соперника. Отсюда и общий тотал угловых тоже стоит играть на меньше, так как игра через центр не предполагает большого количества угловых в матче.

Тоттенхэм Хотспур (Skromnuy)

В межсезонье руководство футбольного клуба Тоттенхэм Хотспур (Skromnuy) не смогло удержать многих своих лидеров, которые начали покидать команду, как только у нее появились финансовые трудности. В составе осталось мало опытных игроков, так что нынешний главный тренер вынужден задействовать на футбольном поле игроков из молодежной академии, для которых этот сезон является дебютным в высшем дивизионе. Так что, если ранее футбольный клуб Тоттенхэм Хотспур (Skromnuy) был крепким середняком, то очень быстро он превратился в аутсайдера, и хозяева сейчас занимают последнюю строчку, не показывая обнадеживающей игры. Пока футбольный клуб Тоттенхэм Хотспур (Skromnuy) может похвастаться только двумя победами, а шансов на спасение от вылета практически нет, ведь у команды как самая дырявая оборона, так и самое малорезультативное нападение. За последних шесть туров удалось набрать всего одно очко, а смена наставника в прошлом месяце не принесла желаемого результата. В лазарете хозяев атакующий полузащитник и правый вингер.

Манчестер Юнайтед (vrico)

После того, как в футбольном клубе Манчестер Юнайтед (vrico) два года назад поменялся главный тренер, был небольшой спад в игре, но постепенно команда начала показывать еще даже лучшие результаты при новом наставнике. В этом сезоне гости занимают шестую строчку в чемпионате, претендуя на путевку в еврокубки. Но, для этого нужно выиграть борьбу, в которую включилось еще четыре команды. Футболисты клуба Манчестер Юнайтед (vrico) показывают очень хорошую игру дома, а вот на выезде команда играет исключительно от обороны, из-за чего в гостях было тринадцать ничейных результатов в восемнадцати матчах. При этом, ФК Манчестер Юнайтед (vrico) проиграл на выезде только однажды, чем не могут похвастаться даже лидеры чемпионата. Уже семь туров гости не проигрывают, одержав три победы и четыре раза сыграв вничью. Команда имеет одну из лучших защит в чемпионате, ведь входит в тройку лидеров по количеству пропущенных мячей. У гостей нет длинной скамейки запасных, но в данный момент у команды и нет серьезных кадровых проблем, ведь травмирован только правый полузащитник, который уже больше месяца пребывает в лазарете.

Интересные факты перед матчем Тоттенхэм Хотспур (Skromnuy) – Манчестер Юнайтед (vrico)

Наши эксперты не согласны с теми котировками, которые букмекеры выставили на матч команды Тоттенхэм Хотспур (Skromnuy) и команды Манчестер Юнайтед (vrico). Напомним, что сейчас хозяевам поля крайне необходимы очки, так как в оставшихся матчах сезона клуб еще сохраняет шансы на то, чтобы выбраться из подвалов турнирной таблицы. А вот гости уже справились со своей задачей на этот сезон, за несколько туров до конца чемпионата команда Манчестер Юнайтед (vrico) набрала достаточное количество очков, что позволило клубу комфортно обосноваться в середине турнирной таблицы. По информации наших экспертов, хозяева поля серьезно настроены победить в этом матче, они будут выставлять основной состав, а вот гости панируют использовать футболистов резерва. Именно поэтому мы не согласны с высокими котировками на победу хозяев поля, которые предлагают букмекеры. Возможно, это связано с тем, что команды занимают разные места в турнирной таблице, однако, сейчас все говорит о том, что необходимо делать ставки на победу команды Тоттенхэм Хотспур (Skromnuy), что мы и рекомендуем делать. Общий тотал голов в матче мы рекомендуем играть на меньше, так как вряд ли команды смогут много забить, уровень исполнителей в составах обеих команд не очень высок, поэтому, мы полагаем, что исход матча решит один забитый мяч. А вот нарушений и предупреждений в матче должно быть много, так как хозяева поля и гости – футбольные команды, которые между собой не сильно ладят, поэтому в матчах между этими командами всегда много грубости. Общий тотал угловых тоже лучше заигрывать на меньше, так как клубы редко задействуют фланги для атаки, а в этом матче игра, преимущественно, будет идти в центре поля, поэтому много угловых команды подать не должны.

По итогам матча будет зафиксирована ничья — 2.8, выиграет в игре Тоттенхэм Хотспур (Skromnuy) — 2.75, выиграет в игре Манчестер Юнайтед (vrico) — 2.77.



Тоттенхэм Хотспур (Skromnuy) — Манчестер Юнайтед (vrico). Прогноз и ставки на матч. FIFA 11 июля

Мнение экспертов нашего ресурса и букмекеров относительно фаворита в противостоянии команды Тоттенхэм Хотспур (Skromnuy) и команды Манчестер Юнайтед (vrico) – полностью сошлись. Хозяева поля, которые уже выполнили сою задачу в турнирной таблице, и единолично возглавили чемпионат, являются явными фаворитами этого противостояния. Несмотря на комфортный отрыв от ближайших преследователей в турнирной таблице, команда Тоттенхэм Хотспур (Skromnuy) явно не намерена сбавлять обороты, это видно из результатов клубов. Сейчас команде важно стабильно набирать очки, особенно против таких соперников, как команда Манчестер Юнайтед (vrico). Гости находятся в подвалах турнирной таблицы, из которых, по всей видимости, им не выбраться. Клуб отвратительно выступает в выездных матчах, особенно против команд, находящихся в числе лидеров турнирной таблицы. Учитывая, что хозяевам поля сейчас необходимо стабильно набирать очки, то команда Манчестер Юнайтед (vrico) видится для них легкой добычей, следовательно, мы рекомендуем делать ставки не только на победу команду Тоттенхэм Хотспур (Skromnuy) в этом матче, но и на то, что хозяева поля победят крупно, пробив предлагаемую букмекерами фору. Относительно общего тотала голов, то здесь отличной ставкой видится как общий тотал забитых голов на больше, так и индивидуальный тотал голов хозяев поля. Общий тотал угловых тоже следует заигрывать, отталкиваясь от футболистов команды Тоттенхэм Хотспур (Skromnuy), поэтому здесь смотрится и индивидуальный тотал угловых команды Тоттенхэм Хотспур (Skromnuy) на больше, и фора хозяев поля. А вот ставки на волы и желтые карточки мы бы рекомендовали пропустить, так как в концовке чемпионате ставки на эти события – довольно непредсказуемы.

«Тоттенхэм Хотспур (Skromnuy)»

Несмотря на то, что футбольный клуб Тоттенхэм Хотспур (Skromnuy) сохраняет за собой высокое седьмое место в чемпионате, это связано в первую очередь с великолепным стартом сезона, а во вторую с тем, что многие оппоненты демонстрируют слабые результаты и не могут догнать хозяев. Сама же команда сейчас пребывает не в лучшей форме, так как выиграть не получается уже девять туров. В них футбольный клуб Тоттенхэм Хотспур (Skromnuy) пять раз сыграл вничью и потерпел четыре поражения. Причем, три поражения были на своем поле. Теперь отставание от шестого места увеличилось до непреодолимых девяти очков, а команды снизу начали наступать на пятки. Потерю формы можно объяснить тем, что после хорошего старта сезона к главному тренеру начали проявлять интерес более богатые команды, так что неигровые моменты стали отвлекать от подготовки, что привело к потере результатов. Так что, сенсационной квалификации в еврокубки не будет, а команде придется довольствоваться финишем в середине турнирной таблицы. Среди игроков основы у хозяев нет травмированных.



«Манчестер Юнайтед (vrico)»

В этом сезоне футбольный клуб Манчестер Юнайтед (vrico) продолжает разочаровывать своих болельщиков, ведь вряд ли получится квалифицироваться в Лигу Чемпионов, причем это будет уже второй раз подряд. Сейчас гости располагаются на шестом месте, отставая от необходимой строчки на пять очков, так что если получится поднажать, то вполне еще можно пробиться в самый престижный европейский турнир. Но, при сильной домашней игре, футбольный клуб Манчестер Юнайтед (vrico) демонстрирует слабые результаты на выезде, проиграв уже шесть раз, когда побед было лишь три. Если нападение гостей по-прежнему демонстрирует остроту и регулярно поражает ворота соперников, то вот оборона очень сильно сдала, так как нет сыгранных защитников, из-за чего часто можно увидеть неслаженные действия при обороне собственных ворот. В последних пяти матчах футбольный клуб Манчестер Юнайтед (vrico) дома сыграл вничью и одержал две победы, а на выезде было два поражения. Сразу трое ключевых полузащитников не смогут выйти на поле из-за травм.

Статистика и личные встречи

Для экспертов нашего ресурса матч, в котором соперниками будут команда Тоттенхэм Хотспур (Skromnuy) и команда Манчестер Юнайтед (vrico) был очень интересен для прогнозирования. Сейчас оба клуба ведут борьбу в турнирной таблице. Несмотря на то, что обе команды являются грандами современного футбола, сейчас дела у них обстоят не лучшим образом, так как команды рискуют пролететь мимо не только чемпионской гонки, но и мимо высоких мест в турнирной таблице, дающих право на попадание в престижный клубный турнир на будущий год. По словам менеджеров клубов, сейчас перед командами стоит задача продемонстрировать свой максимум и любой ценой постараться завоевать путевку на этот турнир, поэтому матч между двумя претендентами должен получиться очень напряженным. Учитывая, что между собой эти команды всегда играют в защитный футбол, стараясь максимально концентрировать игру в центре поля, и не допускать острых атак на ворота друг друга, то вряд ли сегодня менеджеры станут использовать другую тактику, тем более что по разным причинам командам не смогут помочь их некоторые лидеры. Мы полагаем, что исход матча будет решен благодаря одному точному удару, причем, сразу сказать, футболистам какой команды удастся забить победный мяч – очень сложно, так как, исходя из текущего положения дел, матч команды Тоттенхэм Хотспур (Skromnuy) и команды Манчестер Юнайтед (vrico) – это матч равных соперников. Наши эксперты постарались спрогнозировать не только исход этого матч, но сделали прогнозы на статистику, ниже можно с ними ознакомиться. Ждем интересного и непредсказуемого противостояния от команды Тоттенхэм Хотспур (Skromnuy) и команды Манчестер Юнайтед (vrico).

«Тоттенхэм Хотспур (Skromnuy)» — «Манчестер Юнайтед (vrico)»: кто фаворит грядущей встречи?

Тоттенхэм Хотспур (Skromnuy) — Манчестер Юнайтед (vrico). Прогноз на футбол (11.07.20)

Эксперты нашего портала и аналитики букмекерских контор сошлись во мнении относительно того, кто должен быть фаворитам футбольного матча между футболистами команды Тоттенхэм Хотспур (Skromnuy) и футболистами команды Манчестер Юнайтед (vrico). Сейчас, когда чемпионат подходит к концу, хозяевам поля необходимо побеждать, чтобы оставаться в числе клубов, претендующих на высокие места чемпионата. А вот гости уже свою задачу в нынешнем сезоне выполнили, клуб хоть и находится во второй части турнирной таблицы, однако уже гарантировал себе участие в чемпионате на будущий сезон, так что, менеджер команды Манчестер Юнайтед (vrico) может позволить себе дать отдых ведущим футболистам команды. А вот хозяевам поля придется играть сильнейшим составом, так как клуб не может позволить себе отступить. Из этого получается, что сегодня команда Тоттенхэм Хотспур (Skromnuy) не просто победит, но и сделает это крупно, следовательно, стоит пробовать заигрывать фору хозяев поля. Общий тотал матча наши эксперты видят на больше, так как хозяева имеют великолепных футболистов атаки, которые с первых минут будут беспокоить оборону соперника, прибывшего на матч в ослабленном составе. Так что, и общий, и индивидуальный тотал команды Тоттенхэм Хотспур (Skromnuy) в этом матче мы рекомендуем играть на больше. Вряд ли в матче будет много нарушений, так как уже в принципе понятно, кто победит, так что, футболисты не будут лишний раз наносить друг другу травмы. Исходя из этого, общий тотал фолов и желтых карточек мы рекомендуем играть на меньше. А вот угловых в матче мы видим много, так как оба клуба вряд ли будут играть в защитный футбол, а при атаке и команда Тоттенхэм Хотспур (Skromnuy), и команда Манчестер Юнайтед (vrico) активно использует фланги, поэтому тотал угловых, скорее всего, перебьют.

Тоттенхэм Хотспур (Skromnuy) — Манчестер Юнайтед (vrico): хозяева разберутся с новичком

В матче команды Тоттенхэм Хотспур (Skromnuy) и команды Манчестер Юнайтед (vrico), которые сыграют между собой в рамках чемпионата, эксперты нашего ресурса смогли найти множество интересных предложений букмекеров. Дело в том, что принято считать, что противостояние этих футбольных команд – центральное противостояние чемпионата, поэтому букмекеры предлагают большой объем ставок, включая ставки на статистику футболистов и т.д. надеемся, что букмекеры не ограничатся подобными ставками в доматчевой линии, а также предложат эти ставки по ходу матча. Напомним, что сейчас букмекеры все активнее стараются предложить что-то новое. И этим новым в последнее время стали ставки на статистику по ходу игры. Благодаря этому, а также опираясь на наш анализ того или иного футбольного матча, можно делать ставки по ходу игры, в зависимо от того, что происходит на футбольном поле. Мы надеемся, что наши предложения на матч команды Тоттенхэм Хотспур (Skromnuy) и команды Манчестер Юнайтед (vrico) окажутся полезными, и позволят неплохо обыграть букмекеров.

Ведущие отечественные прогнозисты в футбольном матче Тоттенхэм Хотспур (Skromnuy) — Манчестер Юнайтед (vrico) ожидают доминирования гостей, из-за чего настроены поставить на их победу по угловым ударам.

Тоттенхэм Хотспур (Skromnuy) – Манчестер Юнайтед (vrico): статистика и история личных встреч

Команда Тоттенхэм Хотспур (Skromnuy) и команда Манчестер Юнайтед (vrico) относятся к тем футбольным клубам, которые в нынешнем сезоне демонстрируют не только отличный футбол, но и высокий уровень индивидуальной подготовки футболистов. В нынешнем сезоне эти команды уже показали, что им практически нет равных среди других клубов чемпионата, поэтому они и располагаются на верхних строчках турнирной таблицы. Наши эксперты считают, что противостояние команды Тоттенхэм Хотспур (Skromnuy) и команды Манчестер Юнайтед (vrico) является центральным матчем чемпионата, так как победитель этого матча получит отличное преимущество над ближайшими преследователями, в числе которых может оказаться и проигравший клуб. Поэтому к очному противостоянию оба клуба тщательно готовились, и, по словам менеджеров команд, со стартового свистка на поле будут действовать все футболисты основы обеих команд. Напомним, что в составах команды Тоттенхэм Хотспур (Skromnuy) и команды Манчестер Юнайтед (vrico) выступают настоящие профессионалы, которые демонстрируют отличный командный футбол, но могут и в одиночку решить судьбу любого игрового эпизода. Наши эксперты постарались выбрать интересные прогнозы на этот матч среди многочисленных предложений букмекеров, и нам это удалось. Ниже можно изучить наши прогнозы более подробно. Мы думаем, что игра будет интересной и запоминающейся, так как футболисты обеих команд будут играть только на победу.