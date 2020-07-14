Хьюстон Рокетс (Ampedeez) — Голден Стэйт Уорриорз (Chappstar). Прогноз, ставки на матч (15.07.20)

15-го июля в 19:45 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Хьюстон Рокетс (Ampedeez) примет соперника по национальному первенству Голден Стэйт Уорриорз (Chappstar).



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Хьюстон Рокетс (Ampedeez) – Голден Стэйт Уорриорз (Chappstar), запланированный на 15-го июля. Баскетболисты появятся на площадке в 19:45 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (Chappstar), то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



Хьюстон Рокетс (Ampedeez) — Голден Стэйт Уорриорз (Chappstar). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (Ampedeez) проводит на своей площадке, и 15-го июля хозяевам предстоит матч против игроков клуба Голден Стэйт Уорриорз (Chappstar). В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 19:45 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Хьюстон Рокетс (Ampedeez), а один раз сильнее были игроки БК Голден Стэйт Уорриорз (Chappstar).

Хьюстон Рокетс (Ampedeez)

Пока баскетбольному клубу Хьюстон Рокетс (Ampedeez) никак не удается вернуться в зону плей-офф, но впереди еще достаточно матчей, так что у хозяев еще есть шансы улучшить свое турнирное положение. Команда идет в чемпионате десятой, но если хозяева смогут одержать несколько побед подряд, то вполне могут подняться до восьмого. Лидер команды продолжает демонстрировать стабильную игру и регулярно набирать очки, но остальные баскетболисты клуба Хьюстон Рокетс (Ampedeez) показывают совершенно не ту форму, которую они выдавали в прошлом году. Так что не удивительно, что за последние десять матчей хозяева смогли выиграть лишь дважды. Причем, обе победы были у себя дома, и команда обыграла двух очевидных аутсайдеров. Но, если же брать всю игру в родных стенах в этом сезоне, то все равно хозяева не демонстрируют желаемого результата. Один защитник не сможет выйти на игру из-за травмы.



Голден Стэйт Уорриорз (Chappstar)

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (Chappstar) понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (Chappstar) выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Голден Стэйт Уорриорз (Chappstar) сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Хьюстон Рокетс (Ampedeez) — Голден Стэйт Уорриорз (Chappstar). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Хьюстон Рокетс (Ampedeez) — Голден Стэйт Уорриорз (Chappstar), несмотря на то, что он должен пройти только 15-го июля. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 19:45 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (Ampedeez) одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Хьюстон Рокетс (Ampedeez) — Голден Стэйт Уорриорз (Chappstar). Прогноз, ставки на матч(15.07.20)

Хьюстон Рокетс (Ampedeez)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (Ampedeez) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Голден Стэйт Уорриорз (Chappstar)

После того, как баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (Chappstar) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (Chappstar) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (Chappstar) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Хьюстон Рокетс (Ampedeez) — Голден Стэйт Уорриорз (Chappstar) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (Ampedeez) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 15-го июля сыграет матч против БК Голден Стэйт Уорриорз (Chappstar). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 19:45 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Хьюстон Рокетс (Ampedeez) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Хьюстон Рокетс (Ampedeez) — Голден Стэйт Уорриорз (Chappstar): снова ждем результативной игры

В этом сезоне у баскетбольного клуба Хьюстон Рокетс (Ampedeez) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Хьюстон Рокетс (Ampedeez) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Хьюстон Рокетс (Ampedeez) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (Ampedeez) сыграет в конкретном матче.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (Chappstar) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Голден Стэйт Уорриорз (Chappstar) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (Chappstar) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хьюстон Рокетс (Ampedeez) — Голден Стэйт Уорриорз (Chappstar). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (Ampedeez) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Хьюстон Рокетс (Ampedeez) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Хьюстон Рокетс (Ampedeez) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз (Chappstar) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (Chappstar) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Голден Стэйт Уорриорз (Chappstar) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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