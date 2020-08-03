Гарсия-Перес/Соррибес-Тормо — Вахачик/Паар: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Прогноз и ставка на матч Гарсия-Перес/Соррибес-Тормо — Вахачик/Паар 04-го августа

04-го августа в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Гарсия-Перес/Соррибес-Тормо , а противостоять в этом поединке будет Вахачик/Паар.



Буквально несколько дней назад Гарсия-Перес/Соррибес-Тормо и Вахачик/Паар играли свои матчи, а теперь уже 04-го августа им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 14:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Гарсия-Перес/Соррибес-Тормо имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Гарсия-Перес/Соррибес-Тормо — Вахачик/Паар. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 14:00 по Москве Гарсия-Перес/Соррибес-Тормо выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Вахачик/Паар. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 04-го августа. Гарсия-Перес/Соррибес-Тормо не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Гарсия-Перес/Соррибес-Тормо

Гарсия-Перес/Соррибес-Тормо отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Гарсия-Перес/Соррибес-Тормо проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Гарсия-Перес/Соррибес-Тормо проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Гарсия-Перес/Соррибес-Тормо играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Гарсия-Перес/Соррибес-Тормо больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Вахачик/Паар

Нынешняя форма, которую демонстрирует Вахачик/Паар еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Вахачик/Паар постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Вахачик/Паар пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Вахачик/Паар не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Вахачик/Паар не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз на матч

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Гарсия-Перес/Соррибес-Тормо и Вахачик/Паар уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Гарсия-Перес/Соррибес-Тормо — Вахачик/Паар (04-го августа), ставки и коэффициенты

Гарсия-Перес/Соррибес-Тормо

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Гарсия-Перес/Соррибес-Тормо, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Гарсия-Перес/Соррибес-Тормо уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Гарсия-Перес/Соррибес-Тормо старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Гарсия-Перес/Соррибес-Тормо, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Гарсия-Перес/Соррибес-Тормо не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Гарсия-Перес/Соррибес-Тормо все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Гарсия-Перес/Соррибес-Тормо точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Вахачик/Паар

Вахачик/Паар лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Вахачик/Паар играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Вахачик/Паар начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Вахачик/Паар выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Вахачик/Паар сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Гарсия-Перес/Соррибес-Тормо — Вахачик/Паар Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Гарсия-Перес/Соррибес-Тормо и Вахачик/Паар аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Гарсия-Перес/Соррибес-Тормо и Вахачик/Паар обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Гарсия-Перес/Соррибес-Тормо и Вахачик/Паар постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Гарсия-Перес/Соррибес-Тормо — Вахачик/Паар: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Гарсия-Перес/Соррибес-Тормо и Вахачик/Паар которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Гарсия-Перес/Соррибес-Тормо имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Вахачик/Паар хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Гарсия-Перес/Соррибес-Тормо. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Вахачик/Паар умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Гарсия-Перес/Соррибес-Тормо довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Вахачик/Паар вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Гарсия-Перес/Соррибес-Тормо.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гарсия-Перес/Соррибес-Тормо — Вахачик/Паар. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Гарсия-Перес/Соррибес-Тормо и Вахачик/Паар. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Гарсия-Перес/Соррибес-Тормо и для Вахачик/Паар, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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