Марсело Томас Барриос-Вера (SRL) — Денис Истомин (SRL): порядок побьёт класс

Прогноз Марсело Томас Барриос-Вера (SRL) — Денис Истомин (SRL) (17.08.2020), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Марсело Томас Барриос-Вера (SRL) — Денис Истомин (SRL) 17.08.2020

17.08.2020 в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Олимпийские игры, в котором на корт выйдут Марсело Томас Барриос-Вера (SRL) , а противостоять в этом поединке будет Денис Истомин (SRL).



Так как Марсело Томас Барриос-Вера (SRL) в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Денис Истомин (SRL), мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 17.08.2020. Но, доказать обратное Марсело Томас Барриос-Вера (SRL) все же сможет в 10:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Марсело Томас Барриос-Вера (SRL) — Денис Истомин (SRL). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 17.08.2020, ведь именно в этот день на корте встречаются Марсело Томас Барриос-Вера (SRL) и Денис Истомин (SRL). Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 10:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Марсело Томас Барриос-Вера (SRL) имеет на своем счету три победы, Денис Истомин (SRL) может похвастаться четырьмя.

Марсело Томас Барриос-Вера (SRL)

В этом сезоне Марсело Томас Барриос-Вера (SRL) имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Марсело Томас Барриос-Вера (SRL) может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Марсело Томас Барриос-Вера (SRL) еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Денис Истомин (SRL)

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Денис Истомин (SRL) на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Денис Истомин (SRL) демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Денис Истомин (SRL) имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Денис Истомин (SRL) намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Денис Истомин (SRL) не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Денис Истомин (SRL) будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Денис Истомин (SRL) и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Денис Истомин (SRL) умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Олимпийские игры, Марсело Томас Барриос-Вера (SRL) — Денис Истомин (SRL)

Длительное время Марсело Томас Барриос-Вера (SRL) и Денис Истомин (SRL) не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Марсело Томас Барриос-Вера (SRL) и Денис Истомин (SRL). Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Марсело Томас Барриос-Вера (SRL) — Денис Истомин (SRL) (17.08.2020), ставки и коэффициенты

Марсело Томас Барриос-Вера (SRL)

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Марсело Томас Барриос-Вера (SRL) проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Марсело Томас Барриос-Вера (SRL) в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Марсело Томас Барриос-Вера (SRL) больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Марсело Томас Барриос-Вера (SRL) уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Денис Истомин (SRL)

Несмотря на свой молодой возраст, Денис Истомин (SRL) демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Денис Истомин (SRL) уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Денис Истомин (SRL) станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Денис Истомин (SRL), оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Денис Истомин (SRL) умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Денис Истомин (SRL) имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Марсело Томас Барриос-Вера (SRL) — Денис Истомин (SRL) Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Марсело Томас Барриос-Вера (SRL) и Денис Истомин (SRL). Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Марсело Томас Барриос-Вера (SRL) — Денис Истомин (SRL): порядок побьёт класс

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Марсело Томас Барриос-Вера (SRL) и Денис Истомин (SRL) из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Денис Истомин (SRL) относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Денис Истомин (SRL) проводит второй или третий матч. А вот Марсело Томас Барриос-Вера (SRL) как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Марсело Томас Барриос-Вера (SRL), причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Марсело Томас Барриос-Вера (SRL) без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Марсело Томас Барриос-Вера (SRL) вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Марсело Томас Барриос-Вера (SRL) — Денис Истомин (SRL). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Марсело Томас Барриос-Вера (SRL) и Денис Истомин (SRL) букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Марсело Томас Барриос-Вера (SRL) и Денис Истомин (SRL) проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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