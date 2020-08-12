Кубка/Рогожинска Дзик — Завадзька/Питер. Прогноз, ставки на матч(17.08.20)

Прогноз Кубка/Рогожинска Дзик — Завадзька/Питер (17-го августа), ставки и коэффициенты

Кубка/Рогожинска Дзик — Завадзька/Питер (17 августа), ставки и коэффициенты

17 августа в 15:20 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Польша, в котором на корт выйдут Кубка/Рогожинска Дзик , а противостоять в этом поединке будет Завадзька/Питер.



В 15:20 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Кубка/Рогожинска Дзик и Завадзька/Питер. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 17 августа, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кубка/Рогожинска Дзик — Завадзька/Питер:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 17 августа откроет его противостояние Кубка/Рогожинска Дзик — Завадзька/Питер. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 15:20 по МСК, то есть до начала игры. Кубка/Рогожинска Дзик и Завадзька/Питер отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Завадзька/Питер может гордиться семью победами, а вот Кубка/Рогожинска Дзик имеет только пять выигранных встреч.

Кубка/Рогожинска Дзик

Так как Кубка/Рогожинска Дзик выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Кубка/Рогожинска Дзик снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Кубка/Рогожинска Дзик, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Кубка/Рогожинска Дзик чем-то удивить, пока не ясно.



Завадзька/Питер

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Завадзька/Питерв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Завадзька/Питер играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Завадзька/Питер держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Завадзька/Питер демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Завадзька/Питер находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Длительное время Кубка/Рогожинска Дзик и Завадзька/Питер не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Кубка/Рогожинска Дзик и Завадзька/Питер. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Кубка/Рогожинска Дзик — Завадзька/Питер. Прогноз, ставки на матч(17.08.20)

Кубка/Рогожинска Дзик

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Кубка/Рогожинска Дзик, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Кубка/Рогожинска Дзик уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Кубка/Рогожинска Дзик старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Кубка/Рогожинска Дзик, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Кубка/Рогожинска Дзик не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Кубка/Рогожинска Дзик все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Кубка/Рогожинска Дзик точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Завадзька/Питер

В этом сезоне Завадзька/Питер не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Завадзька/Питер сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Завадзька/Питер допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Завадзька/Питер допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Завадзька/Питер демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Кубка/Рогожинска Дзик — Завадзька/Питер Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Кубка/Рогожинска Дзик и Завадзька/Питер начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Кубка/Рогожинска Дзик и Завадзька/Питер показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Кубка/Рогожинска Дзик и Завадзька/Питер провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Кубка/Рогожинска Дзик и Завадзька/Питер действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Кубка/Рогожинска Дзик — Завадзька/Питер: в ожидании «эйсов»

Судя по количеству финалов и титулов, которые Кубка/Рогожинска Дзик имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Кубка/Рогожинска Дзик и Завадзька/Питер отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Завадзька/Питер в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Кубка/Рогожинска Дзик превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Завадзька/Питер сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Кубка/Рогожинска Дзик гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кубка/Рогожинска Дзик — Завадзька/Питер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Кубка/Рогожинска Дзик и Завадзька/Питер. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Кубка/Рогожинска Дзик и для Завадзька/Питер, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-282193-prognoz-na-match-sirius-flotilia-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-17-08-20/