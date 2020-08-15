Мария Гутиэррес Карраско — Аиноа Атуча Гомес: кто пройдет в следующий раунд?

Прогноз Мария Гутиэррес Карраско — Аиноа Атуча Гомес (19-го августа 2020 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Мария Гутиэррес Карраско — Аиноа Атуча Гомес 19 августа

19 августа в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Мария Гутиэррес Карраско , а противостоять в этом поединке будет Аиноа Атуча Гомес.



Судья теннисного матча Мария Гутиэррес Карраско — Аиноа Атуча Гомес должен дать знак о старте игры в 13:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 19 августа, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Мария Гутиэррес Карраско и Аиноа Атуча Гомес более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Мария Гутиэррес Карраско имеет четыре победы, то Аиноа Атуча Гомес может похвастаться лишь двумя победами.



Мария Гутиэррес Карраско — Аиноа Атуча Гомес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 19 августа, ведь именно в этот день на корте встречаются Мария Гутиэррес Карраско и Аиноа Атуча Гомес. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 13:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Мария Гутиэррес Карраско имеет на своем счету три победы, Аиноа Атуча Гомес может похвастаться четырьмя.

Мария Гутиэррес Карраско

В этом сезоне Мария Гутиэррес Карраско имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Мария Гутиэррес Карраско может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Мария Гутиэррес Карраско еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Аиноа Атуча Гомес

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Аиноа Атуча Гомес на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Аиноа Атуча Гомес демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Аиноа Атуча Гомес имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Аиноа Атуча Гомес намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Аиноа Атуча Гомес не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Аиноа Атуча Гомес будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Аиноа Атуча Гомес и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Аиноа Атуча Гомес умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Мария Гутиэррес Карраско — Аиноа Атуча Гомес. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Мария Гутиэррес Карраско и Аиноа Атуча Гомес. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Мария Гутиэррес Карраско и Аиноа Атуча Гомес должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Мария Гутиэррес Карраско — Аиноа Атуча Гомес (19 августа), ставки и коэффициенты

Мария Гутиэррес Карраско

На этом турнире именно Мария Гутиэррес Карраско может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Мария Гутиэррес Карраско отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Мария Гутиэррес Карраско еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Мария Гутиэррес Карраско не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Аиноа Атуча Гомес

Аиноа Атуча Гомес лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Аиноа Атуча Гомес играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Аиноа Атуча Гомес начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Аиноа Атуча Гомес выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Аиноа Атуча Гомес сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Мария Гутиэррес Карраско — Аиноа Атуча Гомес Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Мария Гутиэррес Карраско и Аиноа Атуча Гомес, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Мария Гутиэррес Карраско и Аиноа Атуча Гомес играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Мария Гутиэррес Карраско, и Аиноа Атуча Гомес неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Мария Гутиэррес Карраско — Аиноа Атуча Гомес: кто пройдет в следующий раунд?

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Мария Гутиэррес Карраско и Аиноа Атуча Гомес из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Аиноа Атуча Гомес относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Аиноа Атуча Гомес проводит второй или третий матч. А вот Мария Гутиэррес Карраско как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Мария Гутиэррес Карраско, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Мария Гутиэррес Карраско без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Мария Гутиэррес Карраско вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мария Гутиэррес Карраско — Аиноа Атуча Гомес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Мария Гутиэррес Карраско и Аиноа Атуча Гомес букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Мария Гутиэррес Карраско и Аиноа Атуча Гомес проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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