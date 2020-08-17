Прогноз Фонте/Хорхе — Лее/Пулхартова (19-го августа 2020 года), ставки и коэффициенты

Фонте/Хорхе — Лее/Пулхартова. Прогноз, ставки на матч. ITF (19.08.20)

19 августа в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Фонте/Хорхе , а противостоять в этом поединке будет Лее/Пулхартова.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 19 августа, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Фонте/Хорхе — Лее/Пулхартова. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 19:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Фонте/Хорхе, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Фонте/Хорхе — Лее/Пулхартова. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

19 августа пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Фонте/Хорхе — Лее/Пулхартова. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 19:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Лее/Пулхартова, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Лее/Пулхартова выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Фонте/Хорхе

В этом сезоне Фонте/Хорхе показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Фонте/Хорхе сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Фонте/Хорхе еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Фонте/Хорхе обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Фонте/Хорхе играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Фонте/Хорхе любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Лее/Пулхартова

На этом турнире Лее/Пулхартова играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Лее/Пулхартова все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Лее/Пулхартова не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Лее/Пулхартова уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Лее/Пулхартова на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Лее/Пулхартова пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Прогноз и ставка на матч Фонте/Хорхе — Лее/Пулхартова 19 августа

Фонте/Хорхе

К данному турниру Фонте/Хорхе подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Фонте/Хорхе находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Фонте/Хорхе не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Фонте/Хорхе старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Фонте/Хорхе демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Лее/Пулхартова

Этот сезон Лее/Пулхартова проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Лее/Пулхартова снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Лее/Пулхартова слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Лее/Пулхартова допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Фонте/Хорхе — Лее/Пулхартова Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Фонте/Хорхе и Лее/Пулхартова. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Фонте/Хорхе — Лее/Пулхартова: погода помешает показать хороший теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Фонте/Хорхе имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Фонте/Хорхе и Лее/Пулхартова отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Лее/Пулхартова в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Фонте/Хорхе превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Лее/Пулхартова сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Фонте/Хорхе гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Фонте/Хорхе — Лее/Пулхартова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Фонте/Хорхе и Лее/Пулхартова.



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