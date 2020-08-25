Лукас Миедлер — Сандро Эхрат. Прогноз, ставки на матч(29.08.20)

Прогноз Лукас Миедлер — Сандро Эхрат (29 августа), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Лукас Миедлер — Сандро Эхрат 29 августа

29 августа в 11:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Лукас Миедлер , а противостоять в этом поединке будет Сандро Эхрат.



Так как теннисный поединок Лукас Миедлер — Сандро Эхрат пройдет уже 29 августа, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 11:30 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Лукас Миедлер на тот момент намного сильнее, нежели Сандро Эхрат.



Лукас Миедлер — Сандро Эхрат. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 11:30 по Москве Лукас Миедлер выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Сандро Эхрат. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 29 августа. Лукас Миедлер не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Лукас Миедлер

Лукас Миедлер отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Лукас Миедлер проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Лукас Миедлер проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Лукас Миедлер играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Лукас Миедлер больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Сандро Эхрат

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Сандро Эхрат теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Сандро Эхрат имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Сандро Эхрат испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Сандро Эхрат выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Сандро Эхрат занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Лукас Миедлер — Сандро Эхрат. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Длительное время Лукас Миедлер и Сандро Эхрат не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Лукас Миедлер и Сандро Эхрат. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Лукас Миедлер — Сандро Эхрат. Прогноз, ставки на матч(29.08.20)

Лукас Миедлер

Лукас Миедлер не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Лукас Миедлер любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Лукас Миедлер умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Лукас Миедлер не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Лукас Миедлер умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Сандро Эхрат

На этом турнире Сандро Эхрат играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Сандро Эхрат надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Сандро Эхрат находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Сандро Эхрат считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Лукас Миедлер — Сандро Эхрат Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Лукас Миедлер и Сандро Эхрат. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Лукас Миедлер и Сандро Эхрат встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Лукас Миедлер и Сандро Эхрат довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Лукас Миедлер и Сандро Эхрат подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Лукас Миедлер — Сандро Эхрат: погода помешает показать хороший теннис

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Лукас Миедлер и Сандро Эхрат, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Лукас Миедлер сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Сандро Эхрат имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Лукас Миедлер – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Лукас Миедлер и Сандро Эхрат на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лукас Миедлер — Сандро Эхрат. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Лукас Миедлер и Сандро Эхрат, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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