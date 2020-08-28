Паттинама-Керхов/Хогенкамп — Арруабаррена/Среботник: будет сделан акцент на атакующий теннис

Прогноз Паттинама-Керхов/Хогенкамп — Арруабаррена/Среботник (01-го сентября 2020 года), ставки и коэффициенты

Паттинама-Керхов/Хогенкамп — Арруабаррена/Среботник (01-го сентября 2020 года), ставки и коэффициенты

01-го сентября 2020 года в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Паттинама-Керхов/Хогенкамп , а противостоять в этом поединке будет Арруабаррена/Среботник.



В 12:00 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Паттинама-Керхов/Хогенкамп и Арруабаррена/Среботник. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 01-го сентября 2020 года, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Паттинама-Керхов/Хогенкамп — Арруабаррена/Среботник:

01-го сентября 2020 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Паттинама-Керхов/Хогенкамп — Арруабаррена/Среботник. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 12:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Арруабаррена/Среботник, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Арруабаррена/Среботник выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Паттинама-Керхов/Хогенкамп

В этом сезоне Паттинама-Керхов/Хогенкамп показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Паттинама-Керхов/Хогенкамп играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Паттинама-Керхов/Хогенкамп умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Паттинама-Керхов/Хогенкамп и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Паттинама-Керхов/Хогенкамп будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Паттинама-Керхов/Хогенкамп чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Арруабаррена/Среботник

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Арруабаррена/Среботник в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Арруабаррена/Среботник уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Арруабаррена/Среботник уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Арруабаррена/Среботник обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Прогноз на матч Паттинама-Керхов/Хогенкамп — Арруабаррена/Среботник

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Прогноз и ставка на матч Паттинама-Керхов/Хогенкамп — Арруабаррена/Среботник 01-го сентября 2020 года

Паттинама-Керхов/Хогенкамп

К данному турниру Паттинама-Керхов/Хогенкамп подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Паттинама-Керхов/Хогенкамп находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Паттинама-Керхов/Хогенкамп не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Паттинама-Керхов/Хогенкамп старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Паттинама-Керхов/Хогенкамп демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Арруабаррена/Среботник

На этом турнире Арруабаррена/Среботник играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Арруабаррена/Среботник надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Арруабаррена/Среботник находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Арруабаррена/Среботник считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Паттинама-Керхов/Хогенкамп — Арруабаррена/Среботник Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Паттинама-Керхов/Хогенкамп и Арруабаррена/Среботник начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Паттинама-Керхов/Хогенкамп и Арруабаррена/Среботник показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Паттинама-Керхов/Хогенкамп и Арруабаррена/Среботник провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Паттинама-Керхов/Хогенкамп и Арруабаррена/Среботник действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Паттинама-Керхов/Хогенкамп — Арруабаррена/Среботник: будет сделан акцент на атакующий теннис

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Паттинама-Керхов/Хогенкамп и Арруабаррена/Среботник, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Паттинама-Керхов/Хогенкамп сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Арруабаррена/Среботник имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Паттинама-Керхов/Хогенкамп – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Паттинама-Керхов/Хогенкамп и Арруабаррена/Среботник на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Паттинама-Керхов/Хогенкамп — Арруабаррена/Среботник. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Паттинама-Керхов/Хогенкамп и Арруабаррена/Среботник букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Паттинама-Керхов/Хогенкамп и Арруабаррена/Среботник проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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