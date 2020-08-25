Марио Вилелья Мартинес — Лоренцо Джустино: андердог способен удивить фаворита

Прогноз Марио Вилелья Мартинес — Лоренцо Джустино (01-го сентября 2020 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Марио Вилелья Мартинес — Лоренцо Джустино 01-го сентября

01-го сентября в 14:35 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Марио Вилелья Мартинес , а противостоять в этом поединке будет Лоренцо Джустино.



Судья теннисного матча Марио Вилелья Мартинес — Лоренцо Джустино должен дать знак о старте игры в 14:35 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 01-го сентября, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Марио Вилелья Мартинес и Лоренцо Джустино более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Марио Вилелья Мартинес имеет четыре победы, то Лоренцо Джустино может похвастаться лишь двумя победами.



Марио Вилелья Мартинес — Лоренцо Джустино. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Марио Вилелья Мартинес имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 01-го сентября нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Лоренцо Джустино. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 14:35. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Марио Вилелья Мартинес имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Марио Вилелья Мартинес

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Марио Вилелья Мартинес находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Марио Вилелья Мартинес является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Марио Вилелья Мартинес умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Марио Вилелья Мартинес обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Марио Вилелья Мартинес может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Лоренцо Джустино

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Лоренцо Джустино в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Лоренцо Джустино уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Лоренцо Джустино уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Лоренцо Джустино обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Марио Вилелья Мартинес и Лоренцо Джустино – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Марио Вилелья Мартинес — Лоренцо Джустино (01-го сентября), ставки и коэффициенты

Марио Вилелья Мартинес

Несмотря на внушительный возраст, Марио Вилелья Мартинес демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Марио Вилелья Мартинес гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Марио Вилелья Мартинес обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Марио Вилелья Мартинес снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Марио Вилелья Мартинес может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Лоренцо Джустино

Лоренцо Джустино лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Лоренцо Джустино играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Лоренцо Джустино начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Лоренцо Джустино выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Лоренцо Джустино сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Марио Вилелья Мартинес — Лоренцо Джустино Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Марио Вилелья Мартинес и Лоренцо Джустино. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Марио Вилелья Мартинес и Лоренцо Джустино встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Марио Вилелья Мартинес и Лоренцо Джустино довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Марио Вилелья Мартинес и Лоренцо Джустино подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Марио Вилелья Мартинес — Лоренцо Джустино: андердог способен удивить фаворита

Судя по количеству финалов и титулов, которые Марио Вилелья Мартинес имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Марио Вилелья Мартинес и Лоренцо Джустино отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Лоренцо Джустино в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Марио Вилелья Мартинес превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Лоренцо Джустино сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Марио Вилелья Мартинес гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Марио Вилелья Мартинес — Лоренцо Джустино. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Марио Вилелья Мартинес и Лоренцо Джустино, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat1-286356-prognozy-i-stavki-na-match-stiven-diez-rudolf-m%d1%91lleker-01-09-20/