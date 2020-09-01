Прогноз Жива Фалкнер — Тина Кветкович (06-го сентября 2020 года), ставки и коэффициенты

Жива Фалкнер — Тина Кветкович. Прогноз, ставки на матч (06.09.20)

06-го сентября в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Жива Фалкнер , а противостоять в этом поединке будет Тина Кветкович.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 06-го сентября, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Жива Фалкнер — Тина Кветкович. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 11:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Жива Фалкнер, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Жива Фалкнер — Тина Кветкович. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

06-го сентября пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Жива Фалкнер — Тина Кветкович. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 11:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Тина Кветкович, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Тина Кветкович выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Жива Фалкнер

В этом сезоне Жива Фалкнер показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Жива Фалкнер сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Жива Фалкнер еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Жива Фалкнер обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Жива Фалкнер играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Жива Фалкнер любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Тина Кветкович

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Тина Кветкович на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Тина Кветкович демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Тина Кветкович имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Тина Кветкович намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Тина Кветкович не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Тина Кветкович будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Тина Кветкович и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Тина Кветкович умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Жива Фалкнер — Тина Кветкович

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Жива Фалкнер и Тина Кветкович впервые будут встречаться между собой. Если Жива Фалкнер уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Тина Кветкович пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Жива Фалкнер демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Жива Фалкнер – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Жива Фалкнер — Тина Кветкович (06-го сентября), ставки и коэффициенты

Жива Фалкнер

На данном турнире Жива Фалкнер выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Жива Фалкнер выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Жива Фалкнер допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Жива Фалкнер особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Жива Фалкнер, это умение играть на травяных кортах.

Тина Кветкович

Выступать в зале Тина Кветкович не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Тина Кветкович старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Тина Кветкович принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Тина Кветкович демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Тина Кветкович даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Тина Кветкович хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Жива Фалкнер — Тина Кветкович Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Жива Фалкнер и Тина Кветкович, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Жива Фалкнер и Тина Кветкович играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Жива Фалкнер, и Тина Кветкович неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Жива Фалкнер — Тина Кветкович: ставим на двойные ошибки

Жива Фалкнер и Тина Кветкович которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Жива Фалкнер имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Тина Кветкович хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Жива Фалкнер. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Тина Кветкович умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Жива Фалкнер довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Тина Кветкович вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Жива Фалкнер.

СЕГОДНЯ МАТЧ Жива Фалкнер — Тина Кветкович. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Жива Фалкнер и Тина Кветкович сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Жива Фалкнер, и Тина Кветкович будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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