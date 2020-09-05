Лос-Анджелес Клипперс (Arthuurс) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha): хозяева разберутся с новичком

Прогноз Лос-Анджелес Клипперс (Arthuurс) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) (08-го сентября 2020 года), ставки и коэффициенты

Лос-Анджелес Клипперс (Arthuurс) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) (08.09.2020), ставки и коэффициенты

08.09.2020 в 01:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата South American Challenge, в котором на своей площадке местный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Arthuurс) примет соперника по национальному первенству Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha).



Главный тренер баскетбольного клуба Лос-Анджелес Клипперс (Arthuurс) каждый день уделяет упорным тренировкам, ведь 08.09.2020 хозяевам предстоит у себя дома принимать Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha). Игра, которая начнется в 01:30 по московскому времени, не обещает быть легкой, так как статистика данного противостояния говорит в пользу гостей. Последний раз хозяевам удавалось выиграть в личной встрече уже три года назад.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лос-Анджелес Клипперс (Arthuurс) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha):

Принципиальный баскетбольный поединок Лос-Анджелес Клипперс (Arthuurс) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) назначен на 08.09.2020, так что у соперников еще достаточно времени на подготовку. Прямая трансляция данного матча будет проводиться различными спортивными каналами в 01:30 по Москве. В прошлом сезоне команды сыграли три очных поединка, и все три раза сильнее были хозяева данного матча. Но, в этом году гостям удалось одержать неожиданную победу.

Лос-Анджелес Клипперс (Arthuurс)

Сейчас баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Arthuurс) демонстрирует ужасную форму, проиграв четыре матча подряд. Такие результаты всех разочаровали, особенно главного тренера, ведь в двух поединках соперниками были явные аутсайдеры этого чемпионата. Причем, в одном из матчей хозяева допустили целых 26 потерь, которые соперник воплотил в сорок очков. Одной из причин слабой игры команды стала плохая форма лидера, который в этом месяце в среднем за игру набирает двенадцать очков, когда в прошлом месяце этот показатель достигал восемнадцати. Мало того, что баскетболист находится в худшей физической форме, так и точность бросков стала слабее. Тем не менее, пока команда не делает никаких резких решений, хотя опустилась уже на восьмую строчку и вполне может покинуть плей-офф. Хорошо хоть, что на своем поле Лос-Анджелес Клипперс (Arthuurс) демонстрирует неплохой баскетбол, так что хозяева точно в этом матче будут отчаянно бороться за очки.



Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha)

Президент баскетбольного клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

«Лос-Анджелес Клипперс (Arthuurс)» — «Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha)»: прогноз автора

Вплоть до 08.09.2020 включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Лос-Анджелес Клипперс (Arthuurс) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha). А так как начало встречи в 01:30 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Arthuurс) практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Прогноз и ставка на матч Лос-Анджелес Клипперс (Arthuurс) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) 08.09.2020

Лос-Анджелес Клипперс (Arthuurс)

В последние годы Лос-Анджелес Клипперс (Arthuurс) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Лос-Анджелес Клипперс (Arthuurс) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha)

Два года назад баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Лос-Анджелес Клипперс (Arthuurс) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 08.09.2020, и в его рамках состоится поединок Лос-Анджелес Клипперс (Arthuurс) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 01:30 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Лос-Анджелес Клипперс (Arthuurс) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha): хозяева разберутся с новичком

В этом сезоне баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Arthuurс) играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Arthuurс) уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Лос-Анджелес Клипперс (Arthuurс) хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Недавно у баскетбольного клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лос-Анджелес Клипперс (Arthuurс) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Arthuurс) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Лос-Анджелес Клипперс (Arthuurс) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Лос-Анджелес Клипперс (Arthuurс) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В данный момент баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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