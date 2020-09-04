Полфарма Старогард — Сталь Острув-Велькопольский. Прогноз, ставки на матч(10.09.20)

Прогноз Полфарма Старогард — Сталь Острув-Велькопольский (10 сентября), ставки и коэффициенты

Полфарма Старогард — Сталь Острув-Велькопольский (10-го сентября), ставки и коэффициенты

10-го сентября в 18:35 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Польши, в котором на своей площадке местный клуб Полфарма Старогард примет соперника по национальному первенству Сталь Острув-Велькопольский.



На этой неделе самым важным баскетбольным матчем станет противостояние клубов Полфарма Старогард и Сталь Острув-Велькопольский. Оно пройдет 10-го сентября, так что можно не сомневаться, что в 18:35 по Москве все поклонники данной игры будут внимательно следить за поединком. Очень редко бывает, чтобы в противостоянии данных команд была победа с большим отрывом, ведь зачастую все решают несколько очков.



Полфарма Старогард — Сталь Острув-Велькопольский. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Полфарма Старогард проводит на своей площадке, и 10-го сентября хозяевам предстоит матч против игроков клуба Сталь Острув-Велькопольский. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 18:35 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Полфарма Старогард, а один раз сильнее были игроки БК Сталь Острув-Велькопольский.

Полфарма Старогард

В этом сезоне баскетбольный клуб Полфарма Старогард уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Полфарма Старогард одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Полфарма Старогард лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Полфарма Старогард нет более травмированных игроков основы.



Сталь Острув-Велькопольский

Президент баскетбольного клуба Сталь Острув-Велькопольский ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Сталь Острув-Велькопольский сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Сталь Острув-Велькопольский в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Прогноз на матч Полфарма Старогард — Сталь Острув-Велькопольский

На 10-го сентября в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Полфарма Старогард — Сталь Острув-Велькопольский. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 18:35 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Полфарма Старогард дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Сталь Острув-Велькопольский удалось одержать победу у себя дома.



Полфарма Старогард — Сталь Острув-Велькопольский. Прогноз, ставки на матч(10.09.20)

Полфарма Старогард

В последние годы Полфарма Старогард является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Полфарма Старогард еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Сталь Острув-Велькопольский

В прошлом месяце баскетбольный клуб Сталь Острув-Велькопольский играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Сталь Острув-Велькопольский надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Полфарма Старогард — Сталь Острув-Велькопольский Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Полфарма Старогард после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 10-го сентября сыграет матч против БК Сталь Острув-Велькопольский. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 18:35 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Полфарма Старогард также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Полфарма Старогард — Сталь Острув-Велькопольский: команды сделают акцент на атаку

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Полфарма Старогард провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Полфарма Старогард показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Полфарма Старогард и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Сталь Острув-Велькопольский сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Сталь Острув-Велькопольский выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Сталь Острув-Велькопольский показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Сталь Острув-Велькопольский не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Полфарма Старогард — Сталь Острув-Велькопольский. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Полфарма Старогард уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Полфарма Старогард пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Полфарма Старогард составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В данный момент баскетбольный клуб Сталь Острув-Велькопольский находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Сталь Острув-Велькопольский сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Сталь Острув-Велькопольский действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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