Прогноз Мари Бенуа — Александра Каданцу (16-го сентября 2020 года), ставки и коэффициенты

Мари Бенуа — Александра Каданцу. Прогноз, ставки на матч. ITF (16.09.20)

16.09.2020 в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Мари Бенуа , а противостоять в этом поединке будет Александра Каданцу.



Буквально несколько дней назад Мари Бенуа и Александра Каданцу играли свои матчи, а теперь уже 16.09.2020 им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 10:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Мари Бенуа имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мари Бенуа — Александра Каданцу:

В 10:00 по Москве Мари Бенуа выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Александра Каданцу. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 16.09.2020. Мари Бенуа не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Мари Бенуа

Болельщики ожидали, что на этом турнире Мари Бенуа продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Мари Бенуа в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Мари Бенуа сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Мари Бенуа немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Александра Каданцу

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Александра Каданцу имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Александра Каданцу демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Александра Каданцу не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Александра Каданцу не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

ITF, Мари Бенуа — Александра Каданцу

Современный большой теннис пользуется огромной популярностью. И дело не только в том, что этот вид спорта привлекает огромное количество бетторов, большой теннис – это зрелищный вид спорта, в котором спортсмены выдают невероятные ралли розыгрышей, держа болельщиков в напряжении вплоть до последнего удара. Да и сами спортсмены сегодня демонстрируют умный теннис. Сейчас редко встретишь теннисистов, просто перебивающих мяч в розыгрыше. Все стараются атаковать, чтобы навязать оппоненту свою игру, взять инициативу в матче в свои руки и постараться победить. Порой, котировки букмекеров, выставляемые на тот или иной теннисный матч, не отражают реальную силу оппонентов. Поэтому это только на руку бетторам, так как можно сделать ставку на большой коэффициент и выиграть солидную сумму средств с минимальным риском. Обычно, эксперты нашего сайта анализируют наиболее интересные и зрелищные теннисные матчи, те матчи, в которых, на наш взгляд, будет напряженная борьба, и в которых встречаются равные соперники, имеющие равные шансы на успех. Однако, в последнее время, букмекеры все чаще стали недооценивать соперников, поэтому мы стараемся предлагать большой выбор прогнозов на большее количество матчей, чтобы бетторы могли выбирать для ставок наиболее интересные противостояния. К таким матчам можно отнести противостояние, в котором Мари Бенуа и Александра Каданцу будут определять сильнейшего. Мы думаем, что соперники сейчас находятся в хорошей форме, поэтому ожидаем здесь плотного противостояния, поэтому несколько не согласны с тем, как букмекеры котируют данный матч. Более подробную информацию, а также прогнозы на встречу соперников, можно найти ниже.



Мари Бенуа — Александра Каданцу. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (16.09.20)

Мари Бенуа

К данному турниру Мари Бенуа подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Мари Бенуа находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Мари Бенуа не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Мари Бенуа старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Мари Бенуа демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Александра Каданцу

В этом сезоне Александра Каданцу не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Александра Каданцу сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Александра Каданцу допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Александра Каданцу допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Александра Каданцу демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Мари Бенуа — Александра Каданцу Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Мари Бенуа и Александра Каданцу. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Мари Бенуа и Александра Каданцу встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Мари Бенуа и Александра Каданцу довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Мари Бенуа и Александра Каданцу подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Мари Бенуа — Александра Каданцу: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Мари Бенуа и Александра Каданцу которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Мари Бенуа имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Александра Каданцу хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Мари Бенуа. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Александра Каданцу умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Мари Бенуа довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Александра Каданцу вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Мари Бенуа.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мари Бенуа — Александра Каданцу. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Мари Бенуа и Александра Каданцу, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat1-291466-prognoz-na-match-estela-peres-somarriba-noeliya-buco-sanotti-15-09-20/