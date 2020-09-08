Прогноз Карлос Лопес Монтагуд — Томаш Липовсек Пучес (17-го сентября), ставки и коэффициенты

Карлос Лопес Монтагуд — Томаш Липовсек Пучес. Прогноз, ставки на матч. ITF (17.09.20)

17-го сентября в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Карлос Лопес Монтагуд , а противостоять в этом поединке будет Томаш Липовсек Пучес.



Так как Карлос Лопес Монтагуд в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Томаш Липовсек Пучес, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 17-го сентября. Но, доказать обратное Карлос Лопес Монтагуд все же сможет в 10:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Карлос Лопес Монтагуд — Томаш Липовсек Пучес:

В 10:00 по Москве Карлос Лопес Монтагуд выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Томаш Липовсек Пучес. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 17-го сентября. Карлос Лопес Монтагуд не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Карлос Лопес Монтагуд

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Карлос Лопес Монтагуд находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Карлос Лопес Монтагуд является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Карлос Лопес Монтагуд умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Карлос Лопес Монтагуд обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Карлос Лопес Монтагуд может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Томаш Липовсек Пучес

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Томаш Липовсек Пучесв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Томаш Липовсек Пучес играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Томаш Липовсек Пучес держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Томаш Липовсек Пучес демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Томаш Липовсек Пучес находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч Карлос Лопес Монтагуд — Томаш Липовсек Пучес

Карлос Лопес Монтагуд и Томаш Липовсек Пучес – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Карлос Лопес Монтагуд — Томаш Липовсек Пучес. Прогноз, ставки на матч(17.09.20)

Карлос Лопес Монтагуд

На данном турнире Карлос Лопес Монтагуд выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Карлос Лопес Монтагуд выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Карлос Лопес Монтагуд допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Карлос Лопес Монтагуд особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Карлос Лопес Монтагуд, это умение играть на травяных кортах.

Томаш Липовсек Пучес

Выступать в зале Томаш Липовсек Пучес не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Томаш Липовсек Пучес старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Томаш Липовсек Пучес принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Томаш Липовсек Пучес демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Томаш Липовсек Пучес даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Томаш Липовсек Пучес хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Карлос Лопес Монтагуд — Томаш Липовсек Пучес Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Карлос Лопес Монтагуд и Томаш Липовсек Пучес. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Карлос Лопес Монтагуд и Томаш Липовсек Пучес встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Карлос Лопес Монтагуд и Томаш Липовсек Пучес довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Карлос Лопес Монтагуд и Томаш Липовсек Пучес подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Карлос Лопес Монтагуд — Томаш Липовсек Пучес: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Карлос Лопес Монтагуд и Томаш Липовсек Пучес, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Карлос Лопес Монтагуд сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Томаш Липовсек Пучес имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Карлос Лопес Монтагуд – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Карлос Лопес Монтагуд и Томаш Липовсек Пучес на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Карлос Лопес Монтагуд — Томаш Липовсек Пучес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Карлос Лопес Монтагуд и Томаш Липовсек Пучес сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Карлос Лопес Монтагуд, и Томаш Липовсек Пучес будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-292081-makao-kung-indoneziya-kung-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-17-09-20/