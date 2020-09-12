Майами Хит (Tranquil) — Чикаго Буллз (Zo0m): в ожидании «трёхочковых бросков»

Прогноз Майами Хит (Tranquil) — Чикаго Буллз (Zo0m) (17-го сентября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Майами Хит (Tranquil) — Чикаго Буллз (Zo0m) 17-го сентября 2020 года

17-го сентября 2020 года в 16:06 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2K20, в котором на своей площадке местный клуб Майами Хит (Tranquil) примет соперника по национальному первенству Чикаго Буллз (Zo0m).



На этой неделе самым важным баскетбольным матчем станет противостояние клубов Майами Хит (Tranquil) и Чикаго Буллз (Zo0m). Оно пройдет 17-го сентября 2020 года, так что можно не сомневаться, что в 16:06 по Москве все поклонники данной игры будут внимательно следить за поединком. Очень редко бывает, чтобы в противостоянии данных команд была победа с большим отрывом, ведь зачастую все решают несколько очков.



Майами Хит (Tranquil) — Чикаго Буллз (Zo0m). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 16:06 по московскому времени поклонники баскетбола постараются посмотреть прямую трансляцию поединка Майами Хит (Tranquil) — Чикаго Буллз (Zo0m). Матч назначен на 17-го сентября 2020 года, так что сейчас баскетболисты упорно тренируются, так как результат игры имеет очень большое значение. Данная встреча для команд будет первой в этом сезоне, а в прошлом было четыре очных поединка, в которых каждый клуб одержал по две домашние победы.

Майами Хит (Tranquil)

В этом сезоне баскетбольный клуб Майами Хит (Tranquil) уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Майами Хит (Tranquil) одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Майами Хит (Tranquil) лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Майами Хит (Tranquil) нет более травмированных игроков основы.



Чикаго Буллз (Zo0m)

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Чикаго Буллз (Zo0m) понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Чикаго Буллз (Zo0m) выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Чикаго Буллз (Zo0m) сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Прогноз на матч

На 17-го сентября 2020 года организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Майами Хит (Tranquil) — Чикаго Буллз (Zo0m), так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 16:06 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Майами Хит (Tranquil) — Чикаго Буллз (Zo0m) (17-го сентября 2020 года), ставки и коэффициенты

Майами Хит (Tranquil)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Майами Хит (Tranquil) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Чикаго Буллз (Zo0m)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Чикаго Буллз (Zo0m) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Чикаго Буллз (Zo0m) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Чикаго Буллз (Zo0m) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Майами Хит (Tranquil) — Чикаго Буллз (Zo0m) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Майами Хит (Tranquil) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 17-го сентября 2020 года сыграет матч против БК Чикаго Буллз (Zo0m). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 16:06 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Майами Хит (Tranquil) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Майами Хит (Tranquil) — Чикаго Буллз (Zo0m): в ожидании «трёхочковых бросков»

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Майами Хит (Tranquil) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Майами Хит (Tranquil) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Майами Хит (Tranquil) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Чикаго Буллз (Zo0m) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Чикаго Буллз (Zo0m) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Майами Хит (Tranquil) — Чикаго Буллз (Zo0m). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Майами Хит (Tranquil) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Майами Хит (Tranquil) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Майами Хит (Tranquil) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Чикаго Буллз (Zo0m) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Чикаго Буллз (Zo0m) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Чикаго Буллз (Zo0m) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

http://evolvegame.ru/cat0-292385-nyu-york-yankiz-toronto-blyu-dzheys-prognoz-i-stavki-ot-specialista-18-09-20/