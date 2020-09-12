Прогноз Торонто Рэпторс (bepado) — Бостон Селтикс (bad_trip) (19 сентября), ставки и коэффициенты

Торонто Рэпторс (bepado) — Бостон Селтикс (bad_trip). Прогноз, ставки на матч (19.09.20)

19-го сентября в 00:12 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2K20, в котором на своей площадке местный клуб Торонто Рэпторс (bepado) примет соперника по национальному первенству Бостон Селтикс (bad_trip).



Болельщики баскетбольного клуба Торонто Рэпторс (bepado) очень любят матчи против БК Бостон Селтикс (bad_trip), ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 19-го сентября хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 00:12 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Торонто Рэпторс (bepado) одержали три легкие победы.



Торонто Рэпторс (bepado) — Бостон Селтикс (bad_trip). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (bepado) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Бостон Селтикс (bad_trip). Данный поединок будет сыгран 19-го сентября, а по московскому времени его начало состоится в 00:12. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Бостон Селтикс (bad_trip) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Торонто Рэпторс (bepado)

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (bepado) переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Торонто Рэпторс (bepado) больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Торонто Рэпторс (bepado) еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Бостон Селтикс (bad_trip)

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Бостон Селтикс (bad_trip) пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Бостон Селтикс (bad_trip) сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

NBA 2K20, Торонто Рэпторс (bepado) — Бостон Селтикс (bad_trip)

На 19-го сентября организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Торонто Рэпторс (bepado) — Бостон Селтикс (bad_trip), так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 00:12 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Торонто Рэпторс (bepado) — Бостон Селтикс (bad_trip). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (19.09.20)

Торонто Рэпторс (bepado)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (bepado) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Торонто Рэпторс (bepado) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (bepado) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Торонто Рэпторс (bepado) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Бостон Селтикс (bad_trip)

Два года назад баскетбольный клуб Бостон Селтикс (bad_trip) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Бостон Селтикс (bad_trip) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Торонто Рэпторс (bepado) — Бостон Селтикс (bad_trip) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 19-го сентября можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Торонто Рэпторс (bepado) — Бостон Селтикс (bad_trip), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 00:12 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Торонто Рэпторс (bepado) — Бостон Селтикс (bad_trip): гости способны удивить фаворита

Прошлый матч баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (bepado) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (bepado) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Торонто Рэпторс (bepado) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Торонто Рэпторс (bepado) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Бостон Селтикс (bad_trip) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Бостон Селтикс (bad_trip) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Бостон Селтикс (bad_trip) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Торонто Рэпторс (bepado) — Бостон Селтикс (bad_trip). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (bepado) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (bepado) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Торонто Рэпторс (bepado) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

Три года назад у баскетбольного клуба Бостон Селтикс (bad_trip) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Бостон Селтикс (bad_trip) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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