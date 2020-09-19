Прогноз Жоффрей Бланкано — Кристофер Ибэнкс (21.09.2020), ставки и коэффициенты

Жоффрей Бланкано — Кристофер Ибэнкс. Прогноз, ставки на матч (21.09.20)

21-го сентября 2020 года в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Жоффрей Бланкано , а противостоять в этом поединке будет Кристофер Ибэнкс.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Жоффрей Бланкано — Кристофер Ибэнкс можно будет вплоть до 11:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 21-го сентября 2020 года. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Жоффрей Бланкано и Кристофер Ибэнкс еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Жоффрей Бланкано — Кристофер Ибэнкс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 21-го сентября 2020 года осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Жоффрей Бланкано — Кристофер Ибэнкс вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Жоффрей Бланкано и Кристофер Ибэнкс не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 11:00 по МСК.

Жоффрей Бланкано

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Жоффрей Бланкано находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Жоффрей Бланкано является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Жоффрей Бланкано умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Жоффрей Бланкано обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Жоффрей Бланкано может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Кристофер Ибэнкс

Во взрослом туре Кристофер Ибэнкс проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Кристофер Ибэнкс пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Кристофер Ибэнкс предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Кристофер Ибэнкс еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

ATP, Жоффрей Бланкано — Кристофер Ибэнкс

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Прогноз и ставка на матч Жоффрей Бланкано — Кристофер Ибэнкс 21-го сентября 2020 года

Жоффрей Бланкано

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Жоффрей Бланкано выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Жоффрей Бланкано всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Жоффрей Бланкано уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Жоффрей Бланкано занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Жоффрей Бланкано больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Жоффрей Бланкано имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Кристофер Ибэнкс

На этом турнире Кристофер Ибэнкс играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Кристофер Ибэнкс какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Кристофер Ибэнкс уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Кристофер Ибэнкс много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Кристофер Ибэнкс сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Кристофер Ибэнкс не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Жоффрей Бланкано — Кристофер Ибэнкс Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Жоффрей Бланкано и Кристофер Ибэнкс. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Жоффрей Бланкано и Кристофер Ибэнкс встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Жоффрей Бланкано и Кристофер Ибэнкс довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Жоффрей Бланкано и Кристофер Ибэнкс подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Жоффрей Бланкано — Кристофер Ибэнкс: будет сделан акцент на атакующий теннис

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Жоффрей Бланкано и Кристофер Ибэнкс, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Жоффрей Бланкано и Кристофер Ибэнкс уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Жоффрей Бланкано — Кристофер Ибэнкс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Жоффрей Бланкано и Кристофер Ибэнкс.



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