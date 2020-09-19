Прогноз Марк-Андреа Хуслер — Роберто Ортега-Ольмедо (23.09.2020), ставки и коэффициенты

Марк-Андреа Хуслер — Роберто Ортега-Ольмедо. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (23.09.20)

23-го сентября в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Марк-Андреа Хуслер , а противостоять в этом поединке будет Роберто Ортега-Ольмедо.



Так как теннисный поединок Марк-Андреа Хуслер — Роберто Ортега-Ольмедо пройдет уже 23-го сентября, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 13:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Марк-Андреа Хуслер на тот момент намного сильнее, нежели Роберто Ортега-Ольмедо.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Марк-Андреа Хуслер — Роберто Ортега-Ольмедо:

Теннисный поединок Марк-Андреа Хуслер — Роберто Ортега-Ольмедо запланирован организаторами турнира на 23-го сентября, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 13:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Марк-Андреа Хуслер и Роберто Ортега-Ольмедо встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Марк-Андреа Хуслер имеет три победы при одном поражении.

Марк-Андреа Хуслер

Этот турнир Марк-Андреа Хуслер проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Марк-Андреа Хуслер может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Марк-Андреа Хуслер однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Марк-Андреа Хуслер имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Марк-Андреа Хуслер левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Марк-Андреа Хуслер хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Роберто Ортега-Ольмедо

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Роберто Ортега-Ольмедо теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Роберто Ортега-Ольмедо имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Роберто Ортега-Ольмедо испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Роберто Ортега-Ольмедо выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Роберто Ортега-Ольмедо занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз на матч Марк-Андреа Хуслер — Роберто Ортега-Ольмедо

Длительное время Марк-Андреа Хуслер и Роберто Ортега-Ольмедо не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Марк-Андреа Хуслер и Роберто Ортега-Ольмедо. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Прогноз и ставка на матч Марк-Андреа Хуслер — Роберто Ортега-Ольмедо 23-го сентября

Марк-Андреа Хуслер

К данному турниру Марк-Андреа Хуслер подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Марк-Андреа Хуслер находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Марк-Андреа Хуслер не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Марк-Андреа Хуслер старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Марк-Андреа Хуслер демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Роберто Ортега-Ольмедо

На этом турнире Роберто Ортега-Ольмедо играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Роберто Ортега-Ольмедо какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Роберто Ортега-Ольмедо уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Роберто Ортега-Ольмедо много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Роберто Ортега-Ольмедо сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Роберто Ортега-Ольмедо не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Марк-Андреа Хуслер — Роберто Ортега-Ольмедо Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Марк-Андреа Хуслер и Роберто Ортега-Ольмедо аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Марк-Андреа Хуслер и Роберто Ортега-Ольмедо обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Марк-Андреа Хуслер и Роберто Ортега-Ольмедо постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Марк-Андреа Хуслер — Роберто Ортега-Ольмедо: погода помешает показать хороший теннис

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Марк-Андреа Хуслер и Роберто Ортега-Ольмедо, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Марк-Андреа Хуслер и Роберто Ортега-Ольмедо уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Марк-Андреа Хуслер — Роберто Ортега-Ольмедо. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Марк-Андреа Хуслер и Роберто Ортега-Ольмедо. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Марк-Андреа Хуслер и для Роберто Ортега-Ольмедо, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-294436-stavki-na-match-danilinal%d1%91b-volynechelbauer-prognoz-na-tennis-ot-23-09-20/