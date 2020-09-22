Бостон Селтикс (SLAMDUNKVV) — Голден Стэйт Уорриорз (Shiva). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (24.09.20)

Прогноз Бостон Селтикс (SLAMDUNKVV) — Голден Стэйт Уорриорз (Shiva) (24-го сентября 2020 года), ставки и коэффициенты

Бостон Селтикс (SLAMDUNKVV) — Голден Стэйт Уорриорз (Shiva) (24-го сентября), ставки и коэффициенты

24-го сентября в 09:12 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2K20, в котором на своей площадке местный клуб Бостон Селтикс (SLAMDUNKVV) примет соперника по национальному первенству Голден Стэйт Уорриорз (Shiva).



Баскетболисты клубов Бостон Селтикс (SLAMDUNKVV) и Голден Стэйт Уорриорз (Shiva) в 09:12 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 24-го сентября. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Бостон Селтикс (SLAMDUNKVV) одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Бостон Селтикс (SLAMDUNKVV) также является лидером по количеству побед.



Бостон Селтикс (SLAMDUNKVV) — Голден Стэйт Уорриорз (Shiva). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники баскетбольного клуба Бостон Селтикс (SLAMDUNKVV) намерены 24-го сентября поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Голден Стэйт Уорриорз (Shiva). Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 09:12 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Бостон Селтикс (SLAMDUNKVV)

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Бостон Селтикс (SLAMDUNKVV) уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Бостон Селтикс (SLAMDUNKVV) подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Бостон Селтикс (SLAMDUNKVV) старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Голден Стэйт Уорриорз (Shiva)

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (Shiva) пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Голден Стэйт Уорриорз (Shiva) сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Бостон Селтикс (SLAMDUNKVV) — Голден Стэйт Уорриорз (Shiva), несмотря на то, что он должен пройти только 24-го сентября. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 09:12 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Бостон Селтикс (SLAMDUNKVV) одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Бостон Селтикс (SLAMDUNKVV) — Голден Стэйт Уорриорз (Shiva). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (24.09.20)

Бостон Селтикс (SLAMDUNKVV)

В последние годы Бостон Селтикс (SLAMDUNKVV) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Бостон Селтикс (SLAMDUNKVV) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Голден Стэйт Уорриорз (Shiva)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (Shiva) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (Shiva) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Голден Стэйт Уорриорз (Shiva) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Бостон Селтикс (SLAMDUNKVV) — Голден Стэйт Уорриорз (Shiva) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Бостон Селтикс (SLAMDUNKVV) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 24-го сентября сыграет матч против БК Голден Стэйт Уорриорз (Shiva). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 09:12 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Бостон Селтикс (SLAMDUNKVV) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Бостон Селтикс (SLAMDUNKVV) — Голден Стэйт Уорриорз (Shiva): единоборств будет много, набранных очков — нет

Баскетбольный клуб Бостон Селтикс (SLAMDUNKVV) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Бостон Селтикс (SLAMDUNKVV) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (Shiva) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз (Shiva) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бостон Селтикс (SLAMDUNKVV) — Голден Стэйт Уорриорз (Shiva). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Бостон Селтикс (SLAMDUNKVV) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Бостон Селтикс (SLAMDUNKVV) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Бостон Селтикс (SLAMDUNKVV) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В последнее время баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (Shiva) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Голден Стэйт Уорриорз (Shiva) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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