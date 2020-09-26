Бркич/Троицки — Кроло/Якич: снова ждем результативной игры

Прогноз Бркич/Троицки — Кроло/Якич (30 сентября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Бркич/Троицки — Кроло/Якич 30-го сентября 2020 года

30-го сентября 2020 года в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Бркич/Троицки , а противостоять в этом поединке будет Кроло/Якич.



Бркич/Троицки сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 30-го сентября 2020 года придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Кроло/Якич. По Москве данный поединок начнется в 14:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Кроло/Якич, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Бркич/Троицки — Кроло/Якич. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

30-го сентября 2020 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Бркич/Троицки — Кроло/Якич. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 14:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Кроло/Якич, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Кроло/Якич выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Бркич/Троицки

В этом сезоне Бркич/Троицки показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Бркич/Троицки сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Бркич/Троицки еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Бркич/Троицки обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Бркич/Троицки играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Бркич/Троицки любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Кроло/Якич

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Кроло/Якич в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Кроло/Якич уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Кроло/Якич уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Кроло/Якич обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Прогноз на матч Бркич/Троицки — Кроло/Якич

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Прогноз и ставка на матч Бркич/Троицки — Кроло/Якич 30-го сентября 2020 года

Бркич/Троицки

Несмотря на внушительный возраст, Бркич/Троицки демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Бркич/Троицки гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Бркич/Троицки обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Бркич/Троицки снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Бркич/Троицки может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Кроло/Якич

Кроло/Якич лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Кроло/Якич играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Кроло/Якич начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Кроло/Якич выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Кроло/Якич сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Бркич/Троицки — Кроло/Якич Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Бркич/Троицки и Кроло/Якич, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Бркич/Троицки и Кроло/Якич играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Бркич/Троицки, и Кроло/Якич неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Бркич/Троицки — Кроло/Якич: снова ждем результативной игры

Судя по количеству финалов и титулов, которые Бркич/Троицки имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Бркич/Троицки и Кроло/Якич отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Кроло/Якич в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Бркич/Троицки превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Кроло/Якич сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Бркич/Троицки гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бркич/Троицки — Кроло/Якич. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Бркич/Троицки и Кроло/Якич. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Бркич/Троицки и для Кроло/Якич, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-295881-kazauksmayot-kubotmelo-prognoz-i-stavki-ot-professionala-30-09-20/