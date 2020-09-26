Прогноз Брисбане Капиталс (жен) — Саншайн Коаст Феникс (жен) (03-го октября), ставки и коэффициенты

Брисбане Капиталс (жен) — Саншайн Коаст Феникс (жен). Прогноз, ставки на матч. Чемпионат Австралии (03.10.20)

03-го октября 2020 года в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Австралии, в котором на своей площадке местный клуб Брисбане Капиталс (жен) примет соперника по национальному первенству Саншайн Коаст Феникс (жен).



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Брисбане Капиталс (жен) – Саншайн Коаст Феникс (жен), запланированный на 03-го октября 2020 года. Баскетболисты появятся на площадке в 10:00 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Саншайн Коаст Феникс (жен), то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



Брисбане Капиталс (жен) — Саншайн Коаст Феникс (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Брисбане Капиталс (жен) проводит на своей площадке, и 03-го октября 2020 года хозяевам предстоит матч против игроков клуба Саншайн Коаст Феникс (жен). В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 10:00 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Брисбане Капиталс (жен), а один раз сильнее были игроки БК Саншайн Коаст Феникс (жен).

Брисбане Капиталс (жен)

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Брисбане Капиталс (жен) переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Брисбане Капиталс (жен) больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Брисбане Капиталс (жен) еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Саншайн Коаст Феникс (жен)

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Саншайн Коаст Феникс (жен) понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Саншайн Коаст Феникс (жен) выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Саншайн Коаст Феникс (жен) сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Прогноз на матч

Баскетбольный клуб Брисбане Капиталс (жен) свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 03-го октября 2020 года. На этот раз соперником хозяев будет Саншайн Коаст Феникс (жен), так что в 10:00 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Брисбане Капиталс (жен). Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Брисбане Капиталс (жен) — Саншайн Коаст Феникс (жен). Прогноз, ставки на матч(03.10.20)

Брисбане Капиталс (жен)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Брисбане Капиталс (жен) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Брисбане Капиталс (жен) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Брисбане Капиталс (жен) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Брисбане Капиталс (жен) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Саншайн Коаст Феникс (жен)

После того, как баскетбольный клуб Саншайн Коаст Феникс (жен) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Саншайн Коаст Феникс (жен) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Саншайн Коаст Феникс (жен) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Брисбане Капиталс (жен) — Саншайн Коаст Феникс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 03-го октября 2020 года можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Брисбане Капиталс (жен) — Саншайн Коаст Феникс (жен), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 10:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Брисбане Капиталс (жен) — Саншайн Коаст Феникс (жен): гости способны удивить фаворита

В этом сезоне у баскетбольного клуба Брисбане Капиталс (жен) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Брисбане Капиталс (жен) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Брисбане Капиталс (жен) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Брисбане Капиталс (жен) сыграет в конкретном матче.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Саншайн Коаст Феникс (жен) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Саншайн Коаст Феникс (жен) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Саншайн Коаст Феникс (жен) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Брисбане Капиталс (жен) — Саншайн Коаст Феникс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Брисбане Капиталс (жен) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Брисбане Капиталс (жен) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Брисбане Капиталс (жен) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В данный момент баскетбольный клуб Саншайн Коаст Феникс (жен) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Саншайн Коаст Феникс (жен) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Саншайн Коаст Феникс (жен) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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