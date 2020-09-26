Брэди/Долхайд — Крейчикова/Синякова: снова ждем результативной игры

Прогноз Брэди/Долхайд — Крейчикова/Синякова (03-го октября 2020 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Брэди/Долхайд — Крейчикова/Синякова 03-го октября

03-го октября в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Брэди/Долхайд , а противостоять в этом поединке будет Крейчикова/Синякова.



Теннисное противостояние Брэди/Долхайд — Крейчикова/Синякова пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 03-го октября. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 12:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Брэди/Долхайд является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Брэди/Долхайд — Крейчикова/Синякова. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Брэди/Долхайд имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 03-го октября нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Крейчикова/Синякова. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 12:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Брэди/Долхайд имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Брэди/Долхайд

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Брэди/Долхайд находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Брэди/Долхайд является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Брэди/Долхайд умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Брэди/Долхайд обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Брэди/Долхайд может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Крейчикова/Синякова

Крейчикова/Синякова имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Крейчикова/Синякова уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Крейчикова/Синякова умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Крейчикова/Синякова обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Крейчикова/Синякова проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

WTA, Брэди/Долхайд — Крейчикова/Синякова

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Брэди/Долхайд — Крейчикова/Синякова (03-го октября), ставки и коэффициенты

Брэди/Долхайд

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Брэди/Долхайд, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Брэди/Долхайд уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Брэди/Долхайд старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Брэди/Долхайд, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Брэди/Долхайд не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Брэди/Долхайд все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Брэди/Долхайд точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Крейчикова/Синякова

На этом турнире Крейчикова/Синякова играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Крейчикова/Синякова какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Крейчикова/Синякова уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Крейчикова/Синякова много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Крейчикова/Синякова сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Крейчикова/Синякова не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Брэди/Долхайд — Крейчикова/Синякова Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Брэди/Долхайд и Крейчикова/Синякова аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Брэди/Долхайд и Крейчикова/Синякова обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Брэди/Долхайд и Крейчикова/Синякова постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Брэди/Долхайд — Крейчикова/Синякова: снова ждем результативной игры

Судя по количеству финалов и титулов, которые Брэди/Долхайд имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Брэди/Долхайд и Крейчикова/Синякова отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Крейчикова/Синякова в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Брэди/Долхайд превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Крейчикова/Синякова сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Брэди/Долхайд гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Брэди/Долхайд — Крейчикова/Синякова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Брэди/Долхайд и Крейчикова/Синякова, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat4-296949-prognoz-na-match-kolumbiya-kung-meksika-kung-02-10-20/