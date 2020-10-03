Торонто Рэпторс (ZOD) — Филадельфия Севенти Сиксерс (Aphex). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (03.10.20)

Прогноз Торонто Рэпторс (ZOD) — Филадельфия Севенти Сиксерс (Aphex) (03.10.2020), ставки и коэффициенты

Торонто Рэпторс (ZOD) — Филадельфия Севенти Сиксерс (Aphex) (03-го октября 2020 года), ставки и коэффициенты

03-го октября 2020 года в 16:06 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2K20, в котором на своей площадке местный клуб Торонто Рэпторс (ZOD) примет соперника по национальному первенству Филадельфия Севенти Сиксерс (Aphex).



Баскетболисты клубов Торонто Рэпторс (ZOD) и Филадельфия Севенти Сиксерс (Aphex) в 16:06 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 03-го октября 2020 года. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Торонто Рэпторс (ZOD) одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Торонто Рэпторс (ZOD) также является лидером по количеству побед.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Торонто Рэпторс (ZOD) — Филадельфия Севенти Сиксерс (Aphex):

На 03-го октября 2020 года в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Торонто Рэпторс (ZOD) — Филадельфия Севенти Сиксерс (Aphex). Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 16:06 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (ZOD), одержав семь побед.

Торонто Рэпторс (ZOD)

На этот матч баскетболисты клуба Торонто Рэпторс (ZOD) выйдут в отличном настроении, ведь они сейчас выдают серию из четырех побед, причем в последних десяти матчах выигрышных было девять. Хозяева отличаются очень надежной обороной, так как в этих десяти турах они лишь однажды позволили сопернику набрать более сотни очков. Баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (ZOD) лидирует в чемпионате, одержав в сезоне уже 34 победы, при всего десяти поражениях. Причем, на своем поле команда проиграла только три раза. Нападение у хозяев также хорошее, ведь редко бывают такие поединки, в которых баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (ZOD) не может набрать больше сотни очков. Серьезных кадровых потерь у команды сейчас нет, ведь в лазарете хоть и есть баскетболисты, но они в этом сезоне не играют важной роли.



Филадельфия Севенти Сиксерс (Aphex)

Прогресс баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (Aphex) по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (Aphex) обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (Aphex) потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

«Торонто Рэпторс (ZOD)» — «Филадельфия Севенти Сиксерс (Aphex)»: прогноз автора

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Торонто Рэпторс (ZOD) — Филадельфия Севенти Сиксерс (Aphex), который организаторы собираются провести 03-го октября 2020 года. По московскому времени начало данной игры будет в 16:06. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (ZOD).



Торонто Рэпторс (ZOD) — Филадельфия Севенти Сиксерс (Aphex). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (03.10.20)

Торонто Рэпторс (ZOD)

Сейчас баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (ZOD) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (ZOD) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Торонто Рэпторс (ZOD) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Филадельфия Севенти Сиксерс (Aphex)

После того, как баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (Aphex) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (Aphex) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (Aphex) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Торонто Рэпторс (ZOD) — Филадельфия Севенти Сиксерс (Aphex) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Торонто Рэпторс (ZOD) — Филадельфия Севенти Сиксерс (Aphex) пройдет 03-го октября 2020 года, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 16:06 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Торонто Рэпторс (ZOD) — Филадельфия Севенти Сиксерс (Aphex): гости способны удивить фаворита

В этом сезоне баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (ZOD) играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (ZOD) уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Торонто Рэпторс (ZOD) хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (Aphex) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (Aphex) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (Aphex) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Торонто Рэпторс (ZOD) — Филадельфия Севенти Сиксерс (Aphex). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (ZOD) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Торонто Рэпторс (ZOD) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (ZOD) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

Три года назад у баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (Aphex) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (Aphex) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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