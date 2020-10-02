Прогноз Айнитдинова/Куламбаева — Кусенкова/Матусова (06.10.2020), ставки и коэффициенты

Айнитдинова/Куламбаева — Кусенкова/Матусова. Прогноз, ставки на матч. ITF (06.10.20)

06 октября в 12:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Айнитдинова/Куламбаева , а противостоять в этом поединке будет Кусенкова/Матусова.



Судья теннисного матча Айнитдинова/Куламбаева — Кусенкова/Матусова должен дать знак о старте игры в 12:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 06 октября, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Айнитдинова/Куламбаева и Кусенкова/Матусова более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Айнитдинова/Куламбаева имеет четыре победы, то Кусенкова/Матусова может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Айнитдинова/Куламбаева — Кусенкова/Матусова:

В 12:30 по Москве Айнитдинова/Куламбаева выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Кусенкова/Матусова. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 06 октября. Айнитдинова/Куламбаева не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Айнитдинова/Куламбаева

Болельщики ожидали, что на этом турнире Айнитдинова/Куламбаева продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Айнитдинова/Куламбаева в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Айнитдинова/Куламбаева сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Айнитдинова/Куламбаева немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Кусенкова/Матусова

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Кусенкова/Матусова имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Кусенкова/Матусова демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Кусенкова/Матусова не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Кусенкова/Матусова не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Прогноз на матч Айнитдинова/Куламбаева — Кусенкова/Матусова

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Айнитдинова/Куламбаева и Кусенкова/Матусова впервые будут встречаться между собой. Если Айнитдинова/Куламбаева уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Кусенкова/Матусова пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Айнитдинова/Куламбаева демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Айнитдинова/Куламбаева – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Айнитдинова/Куламбаева — Кусенкова/Матусова (06 октября), ставки и коэффициенты

Айнитдинова/Куламбаева

На этом турнире именно Айнитдинова/Куламбаева может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Айнитдинова/Куламбаева отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Айнитдинова/Куламбаева еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Айнитдинова/Куламбаева не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Кусенкова/Матусова

Кусенкова/Матусова лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Кусенкова/Матусова играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Кусенкова/Матусова начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Кусенкова/Матусова выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Кусенкова/Матусова сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Айнитдинова/Куламбаева — Кусенкова/Матусова Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Айнитдинова/Куламбаева и Кусенкова/Матусова начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Айнитдинова/Куламбаева и Кусенкова/Матусова показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Айнитдинова/Куламбаева и Кусенкова/Матусова провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Айнитдинова/Куламбаева и Кусенкова/Матусова действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Айнитдинова/Куламбаева — Кусенкова/Матусова: кто пройдет в следующий раунд?

Айнитдинова/Куламбаева и Кусенкова/Матусова которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Айнитдинова/Куламбаева имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Кусенкова/Матусова хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Айнитдинова/Куламбаева. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Кусенкова/Матусова умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Айнитдинова/Куламбаева довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Кусенкова/Матусова вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Айнитдинова/Куламбаева.

СЕГОДНЯ МАТЧ Айнитдинова/Куламбаева — Кусенкова/Матусова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Айнитдинова/Куламбаева и Кусенкова/Матусова букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Айнитдинова/Куламбаева и Кусенкова/Матусова проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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