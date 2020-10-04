Лавсон/Хелиоваара — Маргароли/Шрирам Баладжи: кто пройдет в следующий раунд?

Прогноз Лавсон/Хелиоваара — Маргароли/Шрирам Баладжи (09 октября), ставки и коэффициенты

Лавсон/Хелиоваара — Маргароли/Шрирам Баладжи (09 октября), ставки и коэффициенты

09 октября в 15:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Лавсон/Хелиоваара , а противостоять в этом поединке будет Маргароли/Шрирам Баладжи.



Так как Лавсон/Хелиоваара в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Маргароли/Шрирам Баладжи, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 09 октября. Но, доказать обратное Лавсон/Хелиоваара все же сможет в 15:30 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лавсон/Хелиоваара — Маргароли/Шрирам Баладжи:

До 09 октября осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Лавсон/Хелиоваара — Маргароли/Шрирам Баладжи вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Лавсон/Хелиоваара и Маргароли/Шрирам Баладжи не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 15:30 по МСК.

Лавсон/Хелиоваара

Лавсон/Хелиоваара, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Лавсон/Хелиоваара может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Лавсон/Хелиоваара входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Лавсон/Хелиоваара еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Лавсон/Хелиоваара сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Маргароли/Шрирам Баладжи

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Маргароли/Шрирам Баладжи в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Маргароли/Шрирам Баладжи уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Маргароли/Шрирам Баладжи уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Маргароли/Шрирам Баладжи обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Прогноз на матч

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Лавсон/Хелиоваара и Маргароли/Шрирам Баладжи уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Прогноз и ставка на матч Лавсон/Хелиоваара — Маргароли/Шрирам Баладжи 09 октября

Лавсон/Хелиоваара

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Лавсон/Хелиоваара выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Лавсон/Хелиоваара всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Лавсон/Хелиоваара уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Лавсон/Хелиоваара занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Лавсон/Хелиоваара больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Лавсон/Хелиоваара имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Маргароли/Шрирам Баладжи

На этом турнире Маргароли/Шрирам Баладжи играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Маргароли/Шрирам Баладжи какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Маргароли/Шрирам Баладжи уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Маргароли/Шрирам Баладжи много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Маргароли/Шрирам Баладжи сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Маргароли/Шрирам Баладжи не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Лавсон/Хелиоваара — Маргароли/Шрирам Баладжи Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Лавсон/Хелиоваара и Маргароли/Шрирам Баладжи. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Лавсон/Хелиоваара и Маргароли/Шрирам Баладжи встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Лавсон/Хелиоваара и Маргароли/Шрирам Баладжи довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Лавсон/Хелиоваара и Маргароли/Шрирам Баладжи подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Лавсон/Хелиоваара — Маргароли/Шрирам Баладжи: кто пройдет в следующий раунд?

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Лавсон/Хелиоваара и Маргароли/Шрирам Баладжи из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Маргароли/Шрирам Баладжи относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Маргароли/Шрирам Баладжи проводит второй или третий матч. А вот Лавсон/Хелиоваара как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Лавсон/Хелиоваара, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Лавсон/Хелиоваара без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Лавсон/Хелиоваара вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лавсон/Хелиоваара — Маргароли/Шрирам Баладжи. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Лавсон/Хелиоваара и Маргароли/Шрирам Баладжи.



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