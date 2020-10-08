Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс — Осака Эвесса. Прогноз, ставки на матч(10.10.20)

Прогноз Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс — Осака Эвесса (10-го октября 2020 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс — Осака Эвесса 10.10.2020

10.10.2020 в 12:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Японии, в котором на своей площадке местный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс примет соперника по национальному первенству Осака Эвесса.



Баскетболисты клубов Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс и Осака Эвесса в 12:05 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 10.10.2020. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс также является лидером по количеству побед.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс — Осака Эвесса:

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс проводит на своей площадке, и 10.10.2020 хозяевам предстоит матч против игроков клуба Осака Эвесса. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 12:05 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс, а один раз сильнее были игроки БК Осака Эвесса.

Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Осака Эвесса

На данный момент баскетбольный клуб Осака Эвесса занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Осака Эвесса мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Осака Эвесса не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

«Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс» — «Осака Эвесса»: прогноз автора

Баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 10.10.2020. На этот раз соперником хозяев будет Осака Эвесса, так что в 12:05 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс. Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс — Осака Эвесса. Прогноз, ставки на матч(10.10.20)

Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс

Сейчас баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Осака Эвесса

В прошлом матче баскетбольный клуб Осака Эвесса потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Осака Эвесса и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Осака Эвесса находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс — Осака Эвесса Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 10.10.2020, и в его рамках состоится поединок Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс — Осака Эвесса. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 12:05 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс — Осака Эвесса: хозяева сыграют в свой баскетбол

В этом сезоне баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Осака Эвесса входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Осака Эвесса не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс — Осака Эвесса. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Осака Эвесса не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Осака Эвесса уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Осака Эвесса очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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