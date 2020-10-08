Прогноз Оклахома-сити Тандер (JABZ) — Лос-Анджелес Клипперс (CLUTCH14) (15-го октября), ставки и коэффициенты

Оклахома-сити Тандер (JABZ) — Лос-Анджелес Клипперс (CLUTCH14). Прогноз, ставки на матч (15.10.20)

15-го октября в 10:09 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Оклахома-сити Тандер (JABZ) примет соперника по национальному первенству Лос-Анджелес Клипперс (CLUTCH14).



Главный тренер баскетбольного клуба Оклахома-сити Тандер (JABZ) каждый день уделяет упорным тренировкам, ведь 15-го октября хозяевам предстоит у себя дома принимать Лос-Анджелес Клипперс (CLUTCH14). Игра, которая начнется в 10:09 по московскому времени, не обещает быть легкой, так как статистика данного противостояния говорит в пользу гостей. Последний раз хозяевам удавалось выиграть в личной встрече уже три года назад.



Оклахома-сити Тандер (JABZ) — Лос-Анджелес Клипперс (CLUTCH14). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники баскетбольного клуба Оклахома-сити Тандер (JABZ) намерены 15-го октября поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Лос-Анджелес Клипперс (CLUTCH14). Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 10:09 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Оклахома-сити Тандер (JABZ)

В этом сезоне баскетбольный клуб Оклахома-сити Тандер (JABZ) стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Оклахома-сити Тандер (JABZ) выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Оклахома-сити Тандер (JABZ) идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Оклахома-сити Тандер (JABZ) вообще лидирует в чемпионате.



Лос-Анджелес Клипперс (CLUTCH14)

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Лос-Анджелес Клипперс (CLUTCH14) потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (CLUTCH14) сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (CLUTCH14) не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Прогноз на матч

На 15-го октября в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Оклахома-сити Тандер (JABZ) — Лос-Анджелес Клипперс (CLUTCH14). По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 10:09 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Оклахома-сити Тандер (JABZ) дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Лос-Анджелес Клипперс (CLUTCH14) удалось одержать победу у себя дома.



Оклахома-сити Тандер (JABZ) — Лос-Анджелес Клипперс (CLUTCH14). Прогноз, ставки на матч(15.10.20)

Оклахома-сити Тандер (JABZ)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Оклахома-сити Тандер (JABZ) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Оклахома-сити Тандер (JABZ) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Оклахома-сити Тандер (JABZ) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Оклахома-сити Тандер (JABZ) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Лос-Анджелес Клипперс (CLUTCH14)

Два года назад баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (CLUTCH14) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (CLUTCH14) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Оклахома-сити Тандер (JABZ) — Лос-Анджелес Клипперс (CLUTCH14) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Оклахома-сити Тандер (JABZ) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 15-го октября сыграет матч против БК Лос-Анджелес Клипперс (CLUTCH14). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 10:09 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Оклахома-сити Тандер (JABZ) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Оклахома-сити Тандер (JABZ) — Лос-Анджелес Клипперс (CLUTCH14): хозяева разберутся с новичком

Прошлый матч баскетбольный клуб Оклахома-сити Тандер (JABZ) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Оклахома-сити Тандер (JABZ) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Оклахома-сити Тандер (JABZ) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Оклахома-сити Тандер (JABZ) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Недавно у баскетбольного клуба Лос-Анджелес Клипперс (CLUTCH14) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (CLUTCH14) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Лос-Анджелес Клипперс (CLUTCH14) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Оклахома-сити Тандер (JABZ) — Лос-Анджелес Клипперс (CLUTCH14). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Оклахома-сити Тандер (JABZ) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Оклахома-сити Тандер (JABZ) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Оклахома-сити Тандер (JABZ) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Лос-Анджелес Клипперс (CLUTCH14) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (CLUTCH14) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Лос-Анджелес Клипперс (CLUTCH14) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

http://evolvegame.ru/cat2-301442-prognoz-na-match-argentina-kung-ispaniya-kung-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-14-10-20/