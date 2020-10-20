Праджнеш Гуннесваран — Томас Мартин Этчеверри: снова ждем результативной игры

Прогноз Праджнеш Гуннесваран — Томас Мартин Этчеверри (20.10.2020), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Праджнеш Гуннесваран — Томас Мартин Этчеверри 20-го октября

20-го октября в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Праджнеш Гуннесваран , а противостоять в этом поединке будет Томас Мартин Этчеверри.



Буквально несколько дней назад Праджнеш Гуннесваран и Томас Мартин Этчеверри играли свои матчи, а теперь уже 20-го октября им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 10:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Праджнеш Гуннесваран имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Праджнеш Гуннесваран — Томас Мартин Этчеверри. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Праджнеш Гуннесваран имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 20-го октября нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Томас Мартин Этчеверри. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 10:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Праджнеш Гуннесваран имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Праджнеш Гуннесваран

В этом сезоне Праджнеш Гуннесваран показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Праджнеш Гуннесваран сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Праджнеш Гуннесваран еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Праджнеш Гуннесваран обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Праджнеш Гуннесваран играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Праджнеш Гуннесваран любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Томас Мартин Этчеверри

На этом турнире Томас Мартин Этчеверри играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Томас Мартин Этчеверри все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Томас Мартин Этчеверри не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Томас Мартин Этчеверри уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Томас Мартин Этчеверри на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Томас Мартин Этчеверри пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Длительное время Праджнеш Гуннесваран и Томас Мартин Этчеверри не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Праджнеш Гуннесваран и Томас Мартин Этчеверри. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Прогноз и ставка на матч Праджнеш Гуннесваран — Томас Мартин Этчеверри 20-го октября

Праджнеш Гуннесваран

Праджнеш Гуннесваран не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Праджнеш Гуннесваран любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Праджнеш Гуннесваран умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Праджнеш Гуннесваран не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Праджнеш Гуннесваран умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Томас Мартин Этчеверри

В этом сезоне Томас Мартин Этчеверри не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Томас Мартин Этчеверри сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Томас Мартин Этчеверри допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Томас Мартин Этчеверри допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Томас Мартин Этчеверри демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Праджнеш Гуннесваран — Томас Мартин Этчеверри Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Праджнеш Гуннесваран и Томас Мартин Этчеверри, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Праджнеш Гуннесваран и Томас Мартин Этчеверри играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Праджнеш Гуннесваран, и Томас Мартин Этчеверри неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Праджнеш Гуннесваран — Томас Мартин Этчеверри: снова ждем результативной игры

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Праджнеш Гуннесваран и Томас Мартин Этчеверри из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Томас Мартин Этчеверри относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Томас Мартин Этчеверри проводит второй или третий матч. А вот Праджнеш Гуннесваран как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Праджнеш Гуннесваран, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Праджнеш Гуннесваран без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Праджнеш Гуннесваран вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Праджнеш Гуннесваран — Томас Мартин Этчеверри. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Праджнеш Гуннесваран и Томас Мартин Этчеверри.



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