Прогноз Демолинер/Качич — Де Минаур/Реид (22-го октября), ставки и коэффициенты

Демолинер/Качич — Де Минаур/Реид. Прогноз, ставки на матч (22.10.20)

22 октября в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Демолинер/Качич , а противостоять в этом поединке будет Де Минаур/Реид.



Буквально несколько дней назад Демолинер/Качич и Де Минаур/Реид играли свои матчи, а теперь уже 22 октября им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 13:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Демолинер/Качич имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Демолинер/Качич — Де Минаур/Реид:

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 22 октября, так что в разделе тенниса можно найти поединок Демолинер/Качич — Де Минаур/Реид. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 13:00 по Москве, пока не начался поединок. Демолинер/Качич и Де Минаур/Реид еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Демолинер/Качич

Демолинер/Качич отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Демолинер/Качич проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Демолинер/Качич проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Демолинер/Качич играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Демолинер/Качич больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Де Минаур/Реид

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Де Минаур/Реид теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Де Минаур/Реид имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Де Минаур/Реид испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Де Минаур/Реид выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Де Минаур/Реид занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

ATP, Демолинер/Качич — Де Минаур/Реид

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Демолинер/Качич и Де Минаур/Реид уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Демолинер/Качич — Де Минаур/Реид (22 октября), ставки и коэффициенты

Демолинер/Качич

К данному турниру Демолинер/Качич подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Демолинер/Качич находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Демолинер/Качич не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Демолинер/Качич старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Демолинер/Качич демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Де Минаур/Реид

На этом турнире Де Минаур/Реид играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Де Минаур/Реид какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Де Минаур/Реид уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Де Минаур/Реид много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Де Минаур/Реид сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Де Минаур/Реид не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Демолинер/Качич — Де Минаур/Реид Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Демолинер/Качич и Де Минаур/Реид аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Демолинер/Качич и Де Минаур/Реид обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Демолинер/Качич и Де Минаур/Реид постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Демолинер/Качич — Де Минаур/Реид: соперники не будут долго запрягать

Демолинер/Качич и Де Минаур/Реид которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Демолинер/Качич имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Де Минаур/Реид хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Демолинер/Качич. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Де Минаур/Реид умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Демолинер/Качич довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Де Минаур/Реид вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Демолинер/Качич.

СЕГОДНЯ МАТЧ Демолинер/Качич — Де Минаур/Реид. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Демолинер/Качич и Де Минаур/Реид сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Демолинер/Качич, и Де Минаур/Реид будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-304262-edynka-yavozhno-ii-20-norvid-2-20-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-chempionat-polshi-do-20-let-21-10-20/