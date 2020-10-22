Ламис Альхуссейн Абдель Азиз — Лиан Тран. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (22.10.20)

Прогноз Ламис Альхуссейн Абдель Азиз — Лиан Тран (22-го октября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Ламис Альхуссейн Абдель Азиз — Лиан Тран 22-го октября 2020 года

22-го октября 2020 года в 14:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ламис Альхуссейн Абдель Азиз , а противостоять в этом поединке будет Лиан Тран.



Ламис Альхуссейн Абдель Азиз сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 22-го октября 2020 года придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Лиан Тран. По Москве данный поединок начнется в 14:05. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Лиан Тран, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ламис Альхуссейн Абдель Азиз — Лиан Тран:

22-го октября 2020 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Ламис Альхуссейн Абдель Азиз — Лиан Тран. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 14:05 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Лиан Тран, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Лиан Тран выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Ламис Альхуссейн Абдель Азиз

На данный момент Ламис Альхуссейн Абдель Азиз является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Ламис Альхуссейн Абдель Азиз поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Ламис Альхуссейн Абдель Азиз пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Ламис Альхуссейн Абдель Азиз слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Ламис Альхуссейн Абдель Азиз будет более тщательно готовиться к поединку.



Лиан Тран

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Лиан Тран в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Лиан Тран уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Лиан Тран уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Лиан Тран обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Прогноз на матч

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Ламис Альхуссейн Абдель Азиз и Лиан Тран. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Ламис Альхуссейн Абдель Азиз и Лиан Тран в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Ламис Альхуссейн Абдель Азиз и Лиан Тран имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Ламис Альхуссейн Абдель Азиз — Лиан Тран. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (22.10.20)

Ламис Альхуссейн Абдель Азиз

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Ламис Альхуссейн Абдель Азиз выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Ламис Альхуссейн Абдель Азиз всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Ламис Альхуссейн Абдель Азиз уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Ламис Альхуссейн Абдель Азиз занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Ламис Альхуссейн Абдель Азиз больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Ламис Альхуссейн Абдель Азиз имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Лиан Тран

В этом сезоне Лиан Тран не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Лиан Тран сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Лиан Тран допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Лиан Тран допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Лиан Тран демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Ламис Альхуссейн Абдель Азиз — Лиан Тран Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Ламис Альхуссейн Абдель Азиз и Лиан Тран начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Ламис Альхуссейн Абдель Азиз и Лиан Тран показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Ламис Альхуссейн Абдель Азиз и Лиан Тран провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Ламис Альхуссейн Абдель Азиз и Лиан Тран действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Ламис Альхуссейн Абдель Азиз — Лиан Тран: погода помешает показать хороший теннис

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Ламис Альхуссейн Абдель Азиз и Лиан Тран из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Лиан Тран относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Лиан Тран проводит второй или третий матч. А вот Ламис Альхуссейн Абдель Азиз как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Ламис Альхуссейн Абдель Азиз, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Ламис Альхуссейн Абдель Азиз без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Ламис Альхуссейн Абдель Азиз вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ламис Альхуссейн Абдель Азиз — Лиан Тран. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Ламис Альхуссейн Абдель Азиз и Лиан Тран.



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