ЦСКА Москва-Юниор — Нижний Новгород II: хозяева сыграют в свой баскетбол

Прогноз ЦСКА Москва-Юниор — Нижний Новгород II (06 ноября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч ЦСКА Москва-Юниор — Нижний Новгород II 06 ноября

06 ноября в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Единая Лига ВТБ, в котором на своей площадке местный клуб ЦСКА Москва-Юниор примет соперника по национальному первенству Нижний Новгород II.



После нескольких выездных матчей баскетбольный клуб ЦСКА Москва-Юниор наконец-то возвращается в родные стены, где ему уже 06 ноября предстоит поединок против БК Нижний Новгород II. По московскому времени начало игры будет в 14:00. Уже пять лет команды не играли между собой, так как не играли вместе на этом турнире. Но, если брать во внимания историю личных встреч, то она говорит в пользу нынешних гостей.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ ЦСКА Москва-Юниор — Нижний Новгород II:

На 06 ноября в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч ЦСКА Москва-Юниор — Нижний Новгород II. Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 14:00 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб ЦСКА Москва-Юниор, одержав семь побед.

ЦСКА Москва-Юниор

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб ЦСКА Москва-Юниор переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба ЦСКА Москва-Юниор больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах ЦСКА Москва-Юниор еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Нижний Новгород II

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Нижний Новгород II сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Нижний Новгород II проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Нижний Новгород II травмированы только игроки глубокого резерва.

Единая Лига ВТБ, ЦСКА Москва-Юниор — Нижний Новгород II

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба ЦСКА Москва-Юниор наконец-то возвращаются домой, а 06 ноября им уже необходимо сыграть поединок против БК Нижний Новгород II. На площадке игроки обеих команд появятся в 14:00 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Прогноз и ставка на матч ЦСКА Москва-Юниор — Нижний Новгород II 06 ноября

ЦСКА Москва-Юниор

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб ЦСКА Москва-Юниор наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК ЦСКА Москва-Юниор сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб ЦСКА Москва-Юниор всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба ЦСКА Москва-Юниор бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Нижний Новгород II

В прошлом матче баскетбольный клуб Нижний Новгород II потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Нижний Новгород II и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Нижний Новгород II находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч ЦСКА Москва-Юниор — Нижний Новгород II Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча ЦСКА Москва-Юниор — Нижний Новгород II пройдет 06 ноября, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 14:00 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

ЦСКА Москва-Юниор — Нижний Новгород II: хозяева сыграют в свой баскетбол

В этом сезоне у баскетбольного клуба ЦСКА Москва-Юниор подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба ЦСКА Москва-Юниор и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба ЦСКА Москва-Юниор еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб ЦСКА Москва-Юниор сыграет в конкретном матче.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Нижний Новгород II входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Нижний Новгород II не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ ЦСКА Москва-Юниор — Нижний Новгород II. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб ЦСКА Москва-Юниор просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба ЦСКА Москва-Юниор совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб ЦСКА Москва-Юниор выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В данный момент баскетбольный клуб Нижний Новгород II находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Нижний Новгород II сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Нижний Новгород II действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



http://evolvegame.ru/cat3-310878-eva-vedder-federika-arkidiakono-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-itf-06-11-20/