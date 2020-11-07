Прогноз Катинка Фон Дайчманн — Федерика Ди Сарра (07-го ноября), ставки и коэффициенты

Катинка Фон Дайчманн — Федерика Ди Сарра. Прогноз, ставки на матч. ITF (07.11.20)

07.11.2020 в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Катинка Фон Дайчманн , а противостоять в этом поединке будет Федерика Ди Сарра.



В 12:00 по Москве Катинка Фон Дайчманн и Федерика Ди Сарра выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 07.11.2020. Единственный раз Катинка Фон Дайчманн и Федерика Ди Сарра встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Катинка Фон Дайчманн сейчас считается фаворитом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Катинка Фон Дайчманн — Федерика Ди Сарра:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 07.11.2020, ведь именно в этот день на корте встречаются Катинка Фон Дайчманн и Федерика Ди Сарра. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 12:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Катинка Фон Дайчманн имеет на своем счету три победы, Федерика Ди Сарра может похвастаться четырьмя.

Катинка Фон Дайчманн

Катинка Фон Дайчманн, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Катинка Фон Дайчманн может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Катинка Фон Дайчманн входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Катинка Фон Дайчманн еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Катинка Фон Дайчманн сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Федерика Ди Сарра

Федерика Ди Сарра имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Федерика Ди Сарра уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Федерика Ди Сарра умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Федерика Ди Сарра обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Федерика Ди Сарра проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Прогноз на матч Катинка Фон Дайчманн — Федерика Ди Сарра

Катинка Фон Дайчманн и Федерика Ди Сарра – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Прогноз и ставка на матч Катинка Фон Дайчманн — Федерика Ди Сарра 07.11.2020

Катинка Фон Дайчманн

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Катинка Фон Дайчманн, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Катинка Фон Дайчманн уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Катинка Фон Дайчманн старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Катинка Фон Дайчманн, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Катинка Фон Дайчманн не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Катинка Фон Дайчманн все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Катинка Фон Дайчманн точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Федерика Ди Сарра

Федерика Ди Сарра лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Федерика Ди Сарра играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Федерика Ди Сарра начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Федерика Ди Сарра выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Федерика Ди Сарра сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Катинка Фон Дайчманн — Федерика Ди Сарра Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Катинка Фон Дайчманн и Федерика Ди Сарра, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Катинка Фон Дайчманн и Федерика Ди Сарра играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Катинка Фон Дайчманн, и Федерика Ди Сарра неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Катинка Фон Дайчманн — Федерика Ди Сарра: ставим на двойные ошибки

Катинка Фон Дайчманн и Федерика Ди Сарра которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Катинка Фон Дайчманн имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Федерика Ди Сарра хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Катинка Фон Дайчманн. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Федерика Ди Сарра умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Катинка Фон Дайчманн довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Федерика Ди Сарра вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Катинка Фон Дайчманн.

СЕГОДНЯ МАТЧ Катинка Фон Дайчманн — Федерика Ди Сарра. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Катинка Фон Дайчманн и Федерика Ди Сарра, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat4-311444-prognoz-na-match-belgiya-kung-horvatiya-kung-07-11-20/