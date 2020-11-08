Мемфис Гриззлис (Sao_Pedro) — Хьюстон Рокетс (Andersamp10): в ожидании «трёхочковых бросков»

Прогноз Мемфис Гриззлис (Sao_Pedro) — Хьюстон Рокетс (Andersamp10) (09-го ноября 2020 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Мемфис Гриззлис (Sao_Pedro) — Хьюстон Рокетс (Andersamp10) 09.11.2020

09.11.2020 в 00:40 по МСК состоится матч в рамках чемпионата South American Challenge, в котором на своей площадке местный клуб Мемфис Гриззлис (Sao_Pedro) примет соперника по национальному первенству Хьюстон Рокетс (Andersamp10).



В последней встрече баскетбольных клубов Мемфис Гриззлис (Sao_Pedro) и Хьюстон Рокетс (Andersamp10) сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 09.11.2020 попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 00:40 по МСК.



Мемфис Гриззлис (Sao_Pedro) — Хьюстон Рокетс (Andersamp10). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 00:40 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Мемфис Гриззлис (Sao_Pedro) и Хьюстон Рокетс (Andersamp10). Организаторы турнира собираются провести данную игру 09.11.2020. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Хьюстон Рокетс (Andersamp10). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Мемфис Гриззлис (Sao_Pedro), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Мемфис Гриззлис (Sao_Pedro)

На этот матч баскетболисты клуба Мемфис Гриззлис (Sao_Pedro) выйдут в отличном настроении, ведь они сейчас выдают серию из четырех побед, причем в последних десяти матчах выигрышных было девять. Хозяева отличаются очень надежной обороной, так как в этих десяти турах они лишь однажды позволили сопернику набрать более сотни очков. Баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (Sao_Pedro) лидирует в чемпионате, одержав в сезоне уже 34 победы, при всего десяти поражениях. Причем, на своем поле команда проиграла только три раза. Нападение у хозяев также хорошее, ведь редко бывают такие поединки, в которых баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (Sao_Pedro) не может набрать больше сотни очков. Серьезных кадровых потерь у команды сейчас нет, ведь в лазарете хоть и есть баскетболисты, но они в этом сезоне не играют важной роли.



Хьюстон Рокетс (Andersamp10)

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Хьюстон Рокетс (Andersamp10) потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (Andersamp10) сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (Andersamp10) не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Главный тренер баскетбольного клуба Мемфис Гриззлис (Sao_Pedro) пообещал, что 09.11.2020 его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 00:40 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу Хьюстон Рокетс (Andersamp10). Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



Мемфис Гриззлис (Sao_Pedro) — Хьюстон Рокетс (Andersamp10) (09.11.2020), ставки и коэффициенты

Мемфис Гриззлис (Sao_Pedro)

Сейчас баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (Sao_Pedro) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (Sao_Pedro) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Мемфис Гриззлис (Sao_Pedro) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Хьюстон Рокетс (Andersamp10)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (Andersamp10) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (Andersamp10) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Мемфис Гриззлис (Sao_Pedro) — Хьюстон Рокетс (Andersamp10) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Мемфис Гриззлис (Sao_Pedro) — Хьюстон Рокетс (Andersamp10) пройдет 09.11.2020, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 00:40 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Мемфис Гриззлис (Sao_Pedro) — Хьюстон Рокетс (Andersamp10): в ожидании «трёхочковых бросков»

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (Sao_Pedro) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Мемфис Гриззлис (Sao_Pedro) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Мемфис Гриззлис (Sao_Pedro) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Недавно у баскетбольного клуба Хьюстон Рокетс (Andersamp10) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (Andersamp10) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Хьюстон Рокетс (Andersamp10) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мемфис Гриззлис (Sao_Pedro) — Хьюстон Рокетс (Andersamp10). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (Sao_Pedro) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Мемфис Гриззлис (Sao_Pedro) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (Sao_Pedro) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Хьюстон Рокетс (Andersamp10) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (Andersamp10) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Хьюстон Рокетс (Andersamp10) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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