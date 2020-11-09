Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) — Хьюстон Рокетс (Andersamp10). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (09.11.20)

Прогноз Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) — Хьюстон Рокетс (Andersamp10) (09-го ноября 2020 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) — Хьюстон Рокетс (Andersamp10) 09.11.2020

09.11.2020 в 01:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата South American Challenge, в котором на своей площадке местный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) примет соперника по национальному первенству Хьюстон Рокетс (Andersamp10).



В 01:30 по МСК во всем мире любители баскетбола будут следить за встречей Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) – Хьюстон Рокетс (Andersamp10), где сойдутся одни из самых сильных команд этого турнира. До матча осталось всего несколько дней, так как он запланирован на 09.11.2020, так что время на подготовку еще есть. В прошлом сезоне команды обменялись победами, а в этом уже соперники однажды встречались, и тогда со счетом 95-89 выиграли баскетболисты клуба Хьюстон Рокетс (Andersamp10).



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) — Хьюстон Рокетс (Andersamp10):

Баскетбольный поединок Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) — Хьюстон Рокетс (Andersamp10) состоится 09.11.2020 в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 01:30 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha), выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha)

В межсезонье ряды баскетбольного клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) пополнил новый центровой, но его никак не удается интегрировать в первую пятерку. Тем не менее, главный тренер продолжает выпускать баскетболиста со старта, и это негативно сказывается на игре. Часто игрок выпадает из командных действий, или же допускает нелепые ошибки в атаке. Скорее всего, что тренер в этом поединке вновь ничего не станет менять, хотя игра не обещает быть легкой. В этом сезоне Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) уже не является такой непобедимой командой как раньше, да и плотный график приводит к тому, что баскетболистов все больше достает усталость. Последний свой матч хозяева провели лишь два дня назад, причем он завершился унизительным гостевым поражением с разницей больше, чем двадцать очков. Это может сказаться на моральном настрое команды, которая и так не всегда блещет запредельной мотивацией. Травмы помешают выйти на поле тяжелому форварду и атакующему защитнику.



Хьюстон Рокетс (Andersamp10)

На данный момент баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (Andersamp10) занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Хьюстон Рокетс (Andersamp10) мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Хьюстон Рокетс (Andersamp10) не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

South American Challenge, Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) — Хьюстон Рокетс (Andersamp10)

Болельщики баскетбольного клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) собираются 09.11.2020 активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба Хьюстон Рокетс (Andersamp10). Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 01:30 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.



Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) — Хьюстон Рокетс (Andersamp10). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (09.11.20)

Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Хьюстон Рокетс (Andersamp10)

После того, как баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (Andersamp10) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (Andersamp10) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (Andersamp10) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) — Хьюстон Рокетс (Andersamp10) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) — Хьюстон Рокетс (Andersamp10), который должен пройти 09.11.2020 в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 01:30 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) — Хьюстон Рокетс (Andersamp10): хозяева сыграют в свой баскетбол

В этом сезоне баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (Andersamp10) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Хьюстон Рокетс (Andersamp10) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (Andersamp10) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) — Хьюстон Рокетс (Andersamp10). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (Andersamp10) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Хьюстон Рокетс (Andersamp10) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Хьюстон Рокетс (Andersamp10) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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