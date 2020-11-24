Мартинес/Мелихени Родригес Альвес — Дугаз/Локк. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (25.11.20)

Прогноз Мартинес/Мелихени Родригес Альвес — Дугаз/Локк (25-го ноября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Мартинес/Мелихени Родригес Альвес — Дугаз/Локк 25-го ноября 2020 года

25-го ноября 2020 года в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Мартинес/Мелихени Родригес Альвес , а противостоять в этом поединке будет Дугаз/Локк.



Так как теннисный поединок Мартинес/Мелихени Родригес Альвес — Дугаз/Локк пройдет уже 25-го ноября 2020 года, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 12:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Мартинес/Мелихени Родригес Альвес на тот момент намного сильнее, нежели Дугаз/Локк.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мартинес/Мелихени Родригес Альвес — Дугаз/Локк:

Мартинес/Мелихени Родригес Альвес имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 25-го ноября 2020 года нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Дугаз/Локк. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 12:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Мартинес/Мелихени Родригес Альвес имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Мартинес/Мелихени Родригес Альвес

Пока Мартинес/Мелихени Родригес Альвес не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Мартинес/Мелихени Родригес Альвес находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Мартинес/Мелихени Родригес Альвес будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Мартинес/Мелихени Родригес Альвес довольно неплохо играет на данном покрытии.



Дугаз/Локк

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Дугаз/Локк на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Дугаз/Локк демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Дугаз/Локк имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Дугаз/Локк намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Дугаз/Локк не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Дугаз/Локк будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Дугаз/Локк и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Дугаз/Локк умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Челленджер, Мартинес/Мелихени Родригес Альвес — Дугаз/Локк

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Мартинес/Мелихени Родригес Альвес и Дугаз/Локк. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Мартинес/Мелихени Родригес Альвес и Дугаз/Локк продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Мартинес/Мелихени Родригес Альвес — Дугаз/Локк. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (25.11.20)

Мартинес/Мелихени Родригес Альвес

Несмотря на внушительный возраст, Мартинес/Мелихени Родригес Альвес демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Мартинес/Мелихени Родригес Альвес гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Мартинес/Мелихени Родригес Альвес обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Мартинес/Мелихени Родригес Альвес снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Мартинес/Мелихени Родригес Альвес может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Дугаз/Локк

Дугаз/Локк лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Дугаз/Локк играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Дугаз/Локк начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Дугаз/Локк выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Дугаз/Локк сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Мартинес/Мелихени Родригес Альвес — Дугаз/Локк Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Мартинес/Мелихени Родригес Альвес и Дугаз/Локк. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Мартинес/Мелихени Родригес Альвес и Дугаз/Локк встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Мартинес/Мелихени Родригес Альвес и Дугаз/Локк довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Мартинес/Мелихени Родригес Альвес и Дугаз/Локк подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Мартинес/Мелихени Родригес Альвес — Дугаз/Локк: снова ждем результативной игры

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Мартинес/Мелихени Родригес Альвес и Дугаз/Локк из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Дугаз/Локк относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Дугаз/Локк проводит второй или третий матч. А вот Мартинес/Мелихени Родригес Альвес как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Мартинес/Мелихени Родригес Альвес, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Мартинес/Мелихени Родригес Альвес без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Мартинес/Мелихени Родригес Альвес вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мартинес/Мелихени Родригес Альвес — Дугаз/Локк. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Мартинес/Мелихени Родригес Альвес и Дугаз/Локк букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Мартинес/Мелихени Родригес Альвес и Дугаз/Локк проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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