ТЛУ Калев — Пярну. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (02.12.20)

Прогноз ТЛУ Калев — Пярну (02 декабря), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч ТЛУ Калев — Пярну 02.12.2020

02.12.2020 в 20:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Латвийско-Эстонская лига, в котором на своей площадке местный клуб ТЛУ Калев примет соперника по национальному первенству Пярну.



После нескольких выездных матчей баскетбольный клуб ТЛУ Калев наконец-то возвращается в родные стены, где ему уже 02.12.2020 предстоит поединок против БК Пярну. По московскому времени начало игры будет в 20:30. Уже пять лет команды не играли между собой, так как не играли вместе на этом турнире. Но, если брать во внимания историю личных встреч, то она говорит в пользу нынешних гостей.



ТЛУ Калев — Пярну. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Баскетбольный поединок ТЛУ Калев — Пярну состоится 02.12.2020 в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 20:30 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб ТЛУ Калев, выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

ТЛУ Калев

Многие игроки нападения на прошлой неделе покинули лазарет, так что можно не сомневаться, что в этом поединке баскетбольный клуб ТЛУ Калев отойдет от оборонительной схемы и начнет демонстрировать более атакующую игру. Тем более, что команда будет играть у себя дома, а болельщики будут постоянно гнать баскетболистов вперед. В последних двух домашних матчах баскетбольный клуб ТЛУ Калев проиграл, так что все уже заждались победы в родных стенах. Очки нужны команде еще и из-за турнирного положения, ведь ТЛУ Калев занимает девятую строчку и всего в шаге от зоны плей-офф. В последнем матче, который проходил в гостях, команда продемонстрировала хорошую форму и сумела одержать уверенную победу с разницей в десять очков, причем главный тренер даже не использовал некоторых лидеров. У хозяев травмирован только легкий нападающий, но у команды на этой позиции достаточно опытных баскетболистов.



Пярну

Уже три недели баскетбольный клуб Пярну выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Пярну удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Пярну одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

Прогноз на матч ТЛУ Калев — Пярну

Вплоть до 02.12.2020 включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок ТЛУ Калев — Пярну. А так как начало встречи в 20:30 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб ТЛУ Калев практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



ТЛУ Калев — Пярну. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (02.12.20)

ТЛУ Калев

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб ТЛУ Калев наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК ТЛУ Калев сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб ТЛУ Калев всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба ТЛУ Калев бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Пярну

Два года назад баскетбольный клуб Пярну доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Пярну играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч ТЛУ Калев — Пярну Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 02.12.2020, и в его рамках состоится поединок ТЛУ Калев — Пярну. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 20:30 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

ТЛУ Калев — Пярну: соперники не будут долго запрягать

Прошлый матч баскетбольный клуб ТЛУ Калев проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб ТЛУ Калев позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях ТЛУ Калев играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба ТЛУ Калев сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Пярну сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Пярну выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Пярну показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Пярну не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ ТЛУ Калев — Пярну. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб ТЛУ Калев был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб ТЛУ Калев вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба ТЛУ Калев практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В последнее время баскетбольный клуб Пярну испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Пярну хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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