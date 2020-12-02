Прогноз Редлицки/Рииз — Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва (03 декабря), ставки и коэффициенты

Редлицки/Рииз — Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (03.12.20)

03-го декабря в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Редлицки/Рииз , а противостоять в этом поединке будет Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва.



Редлицки/Рииз считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва 03-го декабря будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 15:00 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



Редлицки/Рииз — Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 03-го декабря встречаются Редлицки/Рииз и Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва. Начало поединка запланировано на 15:00 по МСК. Редлицки/Рииз является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Редлицки/Рииз

Редлицки/Рииз, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Редлицки/Рииз может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Редлицки/Рииз входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Редлицки/Рииз еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Редлицки/Рииз сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва

На этом турнире Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Челленджер, Редлицки/Рииз — Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва

Редлицки/Рииз и Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Редлицки/Рииз — Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва (03-го декабря), ставки и коэффициенты

Редлицки/Рииз

Несмотря на внушительный возраст, Редлицки/Рииз демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Редлицки/Рииз гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Редлицки/Рииз обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Редлицки/Рииз снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Редлицки/Рииз может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва

Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Редлицки/Рииз — Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Редлицки/Рииз и Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Редлицки/Рииз и Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Редлицки/Рииз и Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Редлицки/Рииз и Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Редлицки/Рииз — Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва: снова ждем результативной игры

Редлицки/Рииз и Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Редлицки/Рииз имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Редлицки/Рииз. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Редлицки/Рииз довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Редлицки/Рииз.

СЕГОДНЯ МАТЧ Редлицки/Рииз — Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Редлицки/Рииз и Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Редлицки/Рииз и Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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