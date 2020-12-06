Мелани Стокке — Лесли Паттинама-Керхов. Прогноз, ставки на матч(06.12.20)

Прогноз Мелани Стокке — Лесли Паттинама-Керхов (06-го декабря 2020 года), ставки и коэффициенты

Мелани Стокке — Лесли Паттинама-Керхов (06.12.2020), ставки и коэффициенты

06.12.2020 в 09:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Мелани Стокке , а противостоять в этом поединке будет Лесли Паттинама-Керхов.



Мелани Стокке сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 06.12.2020 придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Лесли Паттинама-Керхов. По Москве данный поединок начнется в 09:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Лесли Паттинама-Керхов, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Мелани Стокке — Лесли Паттинама-Керхов. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 06.12.2020, ведь именно в этот день на корте встречаются Мелани Стокке и Лесли Паттинама-Керхов. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 09:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Мелани Стокке имеет на своем счету три победы, Лесли Паттинама-Керхов может похвастаться четырьмя.

Мелани Стокке

Болельщики ожидали, что на этом турнире Мелани Стокке продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Мелани Стокке в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Мелани Стокке сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Мелани Стокке немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Лесли Паттинама-Керхов

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Лесли Паттинама-Керхов теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Лесли Паттинама-Керхов имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Лесли Паттинама-Керхов испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Лесли Паттинама-Керхов выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Лесли Паттинама-Керхов занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

«Мелани Стокке» — «Лесли Паттинама-Керхов»: прогноз автора

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Мелани Стокке и Лесли Паттинама-Керхов. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Мелани Стокке — Лесли Паттинама-Керхов. Прогноз, ставки на матч(06.12.20)

Мелани Стокке

Мелани Стокке не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Мелани Стокке любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Мелани Стокке умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Мелани Стокке не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Мелани Стокке умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Лесли Паттинама-Керхов

На этом турнире Лесли Паттинама-Керхов играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Лесли Паттинама-Керхов какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Лесли Паттинама-Керхов уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Лесли Паттинама-Керхов много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Лесли Паттинама-Керхов сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Лесли Паттинама-Керхов не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Мелани Стокке — Лесли Паттинама-Керхов Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Мелани Стокке и Лесли Паттинама-Керхов аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Мелани Стокке и Лесли Паттинама-Керхов обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Мелани Стокке и Лесли Паттинама-Керхов постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Мелани Стокке — Лесли Паттинама-Керхов: андердог способен удивить фаворита

Мелани Стокке и Лесли Паттинама-Керхов которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Мелани Стокке имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Лесли Паттинама-Керхов хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Мелани Стокке. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Лесли Паттинама-Керхов умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Мелани Стокке довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Лесли Паттинама-Керхов вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Мелани Стокке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мелани Стокке — Лесли Паттинама-Керхов. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Мелани Стокке и Лесли Паттинама-Керхов сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Мелани Стокке, и Лесли Паттинама-Керхов будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-324092-stavki-na-match-denso-eyribiz-zhen-kurobe-zhen-prognoz-na-voleybol-ot-06-12-20/