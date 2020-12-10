Прогноз Габер/Эль Саллали — Маггиоли/Орнаго (10.12.2020), ставки и коэффициенты

Габер/Эль Саллали — Маггиоли/Орнаго. Прогноз, ставки на матч (10.12.20)

10 декабря в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Габер/Эль Саллали , а противостоять в этом поединке будет Маггиоли/Орнаго.



Габер/Эль Саллали считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Маггиоли/Орнаго 10 декабря будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 10:00 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Габер/Эль Саллали — Маггиоли/Орнаго:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 10 декабря откроет его противостояние Габер/Эль Саллали — Маггиоли/Орнаго. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 10:00 по МСК, то есть до начала игры. Габер/Эль Саллали и Маггиоли/Орнаго отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Маггиоли/Орнаго может гордиться семью победами, а вот Габер/Эль Саллали имеет только пять выигранных встреч.

Габер/Эль Саллали

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Габер/Эль Саллали находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Габер/Эль Саллали является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Габер/Эль Саллали умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Габер/Эль Саллали обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Габер/Эль Саллали может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Маггиоли/Орнаго

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Маггиоли/Орнаго в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Маггиоли/Орнаго уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Маггиоли/Орнаго уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Маггиоли/Орнаго обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Прогноз и ставка на матч Габер/Эль Саллали — Маггиоли/Орнаго 10 декабря

Габер/Эль Саллали

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Габер/Эль Саллали выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Габер/Эль Саллали всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Габер/Эль Саллали уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Габер/Эль Саллали занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Габер/Эль Саллали больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Габер/Эль Саллали имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Маггиоли/Орнаго

Выступать в зале Маггиоли/Орнаго не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Маггиоли/Орнаго старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Маггиоли/Орнаго принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Маггиоли/Орнаго демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Маггиоли/Орнаго даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Маггиоли/Орнаго хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Габер/Эль Саллали — Маггиоли/Орнаго Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Габер/Эль Саллали и Маггиоли/Орнаго аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Габер/Эль Саллали и Маггиоли/Орнаго обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Габер/Эль Саллали и Маггиоли/Орнаго постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Габер/Эль Саллали — Маггиоли/Орнаго: кто пройдет в следующий раунд?

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Габер/Эль Саллали и Маггиоли/Орнаго из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Маггиоли/Орнаго относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Маггиоли/Орнаго проводит второй или третий матч. А вот Габер/Эль Саллали как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Габер/Эль Саллали, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Габер/Эль Саллали без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Габер/Эль Саллали вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Габер/Эль Саллали — Маггиоли/Орнаго. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Габер/Эль Саллали и Маггиоли/Орнаго.



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