Орландо Мэджик (Bumblebee) — Чикаго Буллз (SLAMDUNKVV): хозяева разберутся с новичком

Прогноз Орландо Мэджик (Bumblebee) — Чикаго Буллз (SLAMDUNKVV) (13-го декабря), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Орландо Мэджик (Bumblebee) — Чикаго Буллз (SLAMDUNKVV) 13.12.2020

13.12.2020 в 16:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2KSeries, в котором на своей площадке местный клуб Орландо Мэджик (Bumblebee) примет соперника по национальному первенству Чикаго Буллз (SLAMDUNKVV).



В 16:30 по МСК во всем мире любители баскетбола будут следить за встречей Орландо Мэджик (Bumblebee) – Чикаго Буллз (SLAMDUNKVV), где сойдутся одни из самых сильных команд этого турнира. До матча осталось всего несколько дней, так как он запланирован на 13.12.2020, так что время на подготовку еще есть. В прошлом сезоне команды обменялись победами, а в этом уже соперники однажды встречались, и тогда со счетом 95-89 выиграли баскетболисты клуба Чикаго Буллз (SLAMDUNKVV).



Орландо Мэджик (Bumblebee) — Чикаго Буллз (SLAMDUNKVV). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На 13.12.2020 в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Орландо Мэджик (Bumblebee) — Чикаго Буллз (SLAMDUNKVV). Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 16:30 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Орландо Мэджик (Bumblebee), одержав семь побед.

Орландо Мэджик (Bumblebee)

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Орландо Мэджик (Bumblebee) переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Орландо Мэджик (Bumblebee) больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Орландо Мэджик (Bumblebee) еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Чикаго Буллз (SLAMDUNKVV)

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Чикаго Буллз (SLAMDUNKVV) сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Чикаго Буллз (SLAMDUNKVV) проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Чикаго Буллз (SLAMDUNKVV) травмированы только игроки глубокого резерва.

Прогноз на матч

Вплоть до 13.12.2020 включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Орландо Мэджик (Bumblebee) — Чикаго Буллз (SLAMDUNKVV). А так как начало встречи в 16:30 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Орландо Мэджик (Bumblebee) практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Орландо Мэджик (Bumblebee) — Чикаго Буллз (SLAMDUNKVV) (13.12.2020), ставки и коэффициенты

Орландо Мэджик (Bumblebee)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Орландо Мэджик (Bumblebee) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Орландо Мэджик (Bumblebee) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Орландо Мэджик (Bumblebee) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Орландо Мэджик (Bumblebee) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Чикаго Буллз (SLAMDUNKVV)

После того, как баскетбольный клуб Чикаго Буллз (SLAMDUNKVV) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Чикаго Буллз (SLAMDUNKVV) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Чикаго Буллз (SLAMDUNKVV) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Орландо Мэджик (Bumblebee) — Чикаго Буллз (SLAMDUNKVV) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Орландо Мэджик (Bumblebee) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 13.12.2020 сыграет матч против БК Чикаго Буллз (SLAMDUNKVV). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 16:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Орландо Мэджик (Bumblebee) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Орландо Мэджик (Bumblebee) — Чикаго Буллз (SLAMDUNKVV): хозяева разберутся с новичком

В этом сезоне у баскетбольного клуба Орландо Мэджик (Bumblebee) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Орландо Мэджик (Bumblebee) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Орландо Мэджик (Bumblebee) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Орландо Мэджик (Bumblebee) сыграет в конкретном матче.

Недавно у баскетбольного клуба Чикаго Буллз (SLAMDUNKVV) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Чикаго Буллз (SLAMDUNKVV) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Чикаго Буллз (SLAMDUNKVV) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Орландо Мэджик (Bumblebee) — Чикаго Буллз (SLAMDUNKVV). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Орландо Мэджик (Bumblebee) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Орландо Мэджик (Bumblebee) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Орландо Мэджик (Bumblebee) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В данный момент баскетбольный клуб Чикаго Буллз (SLAMDUNKVV) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Чикаго Буллз (SLAMDUNKVV) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Чикаго Буллз (SLAMDUNKVV) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



http://evolvegame.ru/cat0-327835-bruklin-nets-vashington-uizards-prognoz-i-stavki-ot-specialista-14-12-20/