Екатерина Павленко — Юлия Никитина: в ожидании «эйсов»

Прогноз Екатерина Павленко — Юлия Никитина (17-го декабря), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Екатерина Павленко — Юлия Никитина 17.12.2020

17.12.2020 в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Daily Pro Tour, в котором на корт выйдут Екатерина Павленко , а противостоять в этом поединке будет Юлия Никитина.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 17.12.2020, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Екатерина Павленко — Юлия Никитина. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 17:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Екатерина Павленко, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Екатерина Павленко — Юлия Никитина:

Екатерина Павленко имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 17.12.2020 нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Юлия Никитина. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 17:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Екатерина Павленко имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Екатерина Павленко

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Екатерина Павленко находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Екатерина Павленко является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Екатерина Павленко умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Екатерина Павленко обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Екатерина Павленко может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Юлия Никитина

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Юлия Никитина на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Юлия Никитина демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Юлия Никитина имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Юлия Никитина намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Юлия Никитина не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Юлия Никитина будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Юлия Никитина и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Юлия Никитина умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Екатерина Павленко — Юлия Никитина

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Екатерина Павленко — Юлия Никитина (17.12.2020), ставки и коэффициенты

Екатерина Павленко

К данному турниру Екатерина Павленко подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Екатерина Павленко находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Екатерина Павленко не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Екатерина Павленко старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Екатерина Павленко демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Юлия Никитина

Выступать в зале Юлия Никитина не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Юлия Никитина старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Юлия Никитина принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Юлия Никитина демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Юлия Никитина даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Юлия Никитина хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Екатерина Павленко — Юлия Никитина Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Екатерина Павленко и Юлия Никитина. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Екатерина Павленко и Юлия Никитина встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Екатерина Павленко и Юлия Никитина довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Екатерина Павленко и Юлия Никитина подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Екатерина Павленко — Юлия Никитина: в ожидании «эйсов»

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Екатерина Павленко и Юлия Никитина, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Екатерина Павленко сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Юлия Никитина имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Екатерина Павленко – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Екатерина Павленко и Юлия Никитина на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Екатерина Павленко — Юлия Никитина. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Екатерина Павленко и Юлия Никитина, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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