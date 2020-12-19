Прогноз Бруклин Нетс (Bumblebee) — Даллас Маверикс (McQueen) (19-го декабря), ставки и коэффициенты

Бруклин Нетс (Bumblebee) — Даллас Маверикс (McQueen). Прогноз, ставки на матч (19.12.20)

19-го декабря в 09:36 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2KSeries, в котором на своей площадке местный клуб Бруклин Нетс (Bumblebee) примет соперника по национальному первенству Даллас Маверикс (McQueen).



19-го декабря состоится баскетбольный матч Бруклин Нетс (Bumblebee) – Даллас Маверикс (McQueen), трансляция которого по московскому времени будет проводиться в 09:36. Статистика данного противостояния насчитывает свыше двухсот поединков, в которых очевидным фаворитом являются хозяева, так как они смогли одержать 156 побед. В этом сезоне баскетбольный клуб Бруклин Нетс (Bumblebee) уже дважды обыграл соперника, а в прошлом сезоне было две победы и одно поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бруклин Нетс (Bumblebee) — Даллас Маверикс (McQueen):

На 19-го декабря в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Бруклин Нетс (Bumblebee) — Даллас Маверикс (McQueen). Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 09:36 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Бруклин Нетс (Bumblebee), одержав семь побед.

Бруклин Нетс (Bumblebee)

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Бруклин Нетс (Bumblebee) не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Бруклин Нетс (Bumblebee) придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Бруклин Нетс (Bumblebee) ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Даллас Маверикс (McQueen)

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Даллас Маверикс (McQueen) понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Даллас Маверикс (McQueen) выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Даллас Маверикс (McQueen) сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

NBA 2KSeries, Бруклин Нетс (Bumblebee) — Даллас Маверикс (McQueen)

Главный тренер баскетбольного клуба Бруклин Нетс (Bumblebee) пообещал, что 19-го декабря его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 09:36 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу Даллас Маверикс (McQueen). Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



Бруклин Нетс (Bumblebee) — Даллас Маверикс (McQueen) (19-го декабря), ставки и коэффициенты

Бруклин Нетс (Bumblebee)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Бруклин Нетс (Bumblebee) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Даллас Маверикс (McQueen)

После того, как баскетбольный клуб Даллас Маверикс (McQueen) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Даллас Маверикс (McQueen) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Даллас Маверикс (McQueen) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Бруклин Нетс (Bumblebee) — Даллас Маверикс (McQueen) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Бруклин Нетс (Bumblebee) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 19-го декабря сыграет матч против БК Даллас Маверикс (McQueen). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 09:36 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Бруклин Нетс (Bumblebee) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Бруклин Нетс (Bumblebee) — Даллас Маверикс (McQueen): хозяева сыграют в свой баскетбол

Прошлый матч баскетбольный клуб Бруклин Нетс (Bumblebee) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Бруклин Нетс (Bumblebee) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Бруклин Нетс (Bumblebee) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Бруклин Нетс (Bumblebee) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Даллас Маверикс (McQueen) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Даллас Маверикс (McQueen) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Даллас Маверикс (McQueen) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бруклин Нетс (Bumblebee) — Даллас Маверикс (McQueen). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Бруклин Нетс (Bumblebee) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Бруклин Нетс (Bumblebee) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Бруклин Нетс (Bumblebee) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Даллас Маверикс (McQueen) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Даллас Маверикс (McQueen) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Даллас Маверикс (McQueen) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

http://evolvegame.ru/cat4-330209-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-olivais-de-koimbra-ovarense-ii-19-12-20/