Лёвен Беарс — Белфиус Монс Хаинаут. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (26.12.20)

Прогноз Лёвен Беарс — Белфиус Монс Хаинаут (26 декабря), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Лёвен Беарс — Белфиус Монс Хаинаут 26.12.2020

26.12.2020 в 22:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Бельгии, в котором на своей площадке местный клуб Лёвен Беарс примет соперника по национальному первенству Белфиус Монс Хаинаут.



После нескольких выездных матчей баскетбольный клуб Лёвен Беарс наконец-то возвращается в родные стены, где ему уже 26.12.2020 предстоит поединок против БК Белфиус Монс Хаинаут. По московскому времени начало игры будет в 22:30. Уже пять лет команды не играли между собой, так как не играли вместе на этом турнире. Но, если брать во внимания историю личных встреч, то она говорит в пользу нынешних гостей.



Лёвен Беарс — Белфиус Монс Хаинаут. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Лёвен Беарс проводит на своей площадке, и 26.12.2020 хозяевам предстоит матч против игроков клуба Белфиус Монс Хаинаут. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 22:30 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Лёвен Беарс, а один раз сильнее были игроки БК Белфиус Монс Хаинаут.

Лёвен Беарс

В этом сезоне баскетбольный клуб Лёвен Беарс уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Лёвен Беарс одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Лёвен Беарс лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Лёвен Беарс нет более травмированных игроков основы.



Белфиус Монс Хаинаут

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Белфиус Монс Хаинаут на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Белфиус Монс Хаинаут пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Белфиус Монс Хаинаут и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

Чемпионат Бельгии, Лёвен Беарс — Белфиус Монс Хаинаут

На 26.12.2020 в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Лёвен Беарс — Белфиус Монс Хаинаут. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 22:30 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Лёвен Беарс дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Белфиус Монс Хаинаут удалось одержать победу у себя дома.



Лёвен Беарс — Белфиус Монс Хаинаут. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (26.12.20)

Лёвен Беарс

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Лёвен Беарс наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Лёвен Беарс сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Лёвен Беарс всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Лёвен Беарс бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Белфиус Монс Хаинаут

В прошлом месяце баскетбольный клуб Белфиус Монс Хаинаут играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Белфиус Монс Хаинаут надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Лёвен Беарс — Белфиус Монс Хаинаут Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Лёвен Беарс — Белфиус Монс Хаинаут пройдет 26.12.2020, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 22:30 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Лёвен Беарс — Белфиус Монс Хаинаут: хозяева сыграют в свой баскетбол

В этом сезоне у баскетбольного клуба Лёвен Беарс подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Лёвен Беарс и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Лёвен Беарс еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Лёвен Беарс сыграет в конкретном матче.

Недавно у баскетбольного клуба Белфиус Монс Хаинаут был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Белфиус Монс Хаинаут выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Белфиус Монс Хаинаут немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лёвен Беарс — Белфиус Монс Хаинаут. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Лёвен Беарс был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Лёвен Беарс вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Лёвен Беарс практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

Три года назад у баскетбольного клуба Белфиус Монс Хаинаут сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Белфиус Монс Хаинаут идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

http://evolvegame.ru/cat1-333171-prognoz-na-match-redzho-emiliya-kantu-26-12-20/