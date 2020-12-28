Диана Марцинкевича — Олександра Олииникова. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (29.12.20)

Прогноз Диана Марцинкевича — Олександра Олииникова (29 декабря), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Диана Марцинкевича — Олександра Олииникова 29 декабря

29 декабря в 12:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Восточной Европы, в котором на корт выйдут Диана Марцинкевича , а противостоять в этом поединке будет Олександра Олииникова.



В 12:30 по Москве Диана Марцинкевича и Олександра Олииникова выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 29 декабря. Единственный раз Диана Марцинкевича и Олександра Олииникова встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Диана Марцинкевича сейчас считается фаворитом.



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29 декабря пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Диана Марцинкевича — Олександра Олииникова. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 12:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Олександра Олииникова, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Олександра Олииникова выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Диана Марцинкевича

На данный момент Диана Марцинкевича является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Диана Марцинкевича поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Диана Марцинкевича пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Диана Марцинкевича слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Диана Марцинкевича будет более тщательно готовиться к поединку.



Олександра Олииникова

Олександра Олииникова имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Олександра Олииникова уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Олександра Олииникова умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Олександра Олииникова обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Олександра Олииникова проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Чемпионат Восточной Европы, Диана Марцинкевича — Олександра Олииникова

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Диана Марцинкевича и Олександра Олииникова. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Диана Марцинкевича и Олександра Олииникова должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Диана Марцинкевича — Олександра Олииникова. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (29.12.20)

Диана Марцинкевича

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Диана Марцинкевича выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Диана Марцинкевича всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Диана Марцинкевича уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Диана Марцинкевича занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Диана Марцинкевича больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Диана Марцинкевича имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Олександра Олииникова

В этом сезоне Олександра Олииникова действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Олександра Олииникова обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Олександра Олииникова не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Олександра Олииникова не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Олександра Олииникова имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Диана Марцинкевича — Олександра Олииникова Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Диана Марцинкевича и Олександра Олииникова. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Диана Марцинкевича и Олександра Олииникова встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Диана Марцинкевича и Олександра Олииникова довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Диана Марцинкевича и Олександра Олииникова подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Диана Марцинкевича — Олександра Олииникова: погода помешает показать хороший теннис

Диана Марцинкевича и Олександра Олииникова которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Диана Марцинкевича имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Олександра Олииникова хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Диана Марцинкевича. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Олександра Олииникова умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Диана Марцинкевича довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Олександра Олииникова вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Диана Марцинкевича.

СЕГОДНЯ МАТЧ Диана Марцинкевича — Олександра Олииникова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Диана Марцинкевича и Олександра Олииникова.



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