Гесам Гас Ле Мура Лукка (жeн) — Магнолия Кампобассо (жен). Прогноз, ставки на матч(30.12.20)

Прогноз Гесам Гас Ле Мура Лукка (жeн) — Магнолия Кампобассо (жен) (30-го декабря), ставки и коэффициенты

Гесам Гас Ле Мура Лукка (жeн) — Магнолия Кампобассо (жен) (30-го декабря), ставки и коэффициенты

30-го декабря в 21:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Италии, в котором на своей площадке местный клуб Гесам Гас Ле Мура Лукка (жeн) примет соперника по национальному первенству Магнолия Кампобассо (жен).



Болельщики баскетбольного клуба Гесам Гас Ле Мура Лукка (жeн) очень любят матчи против БК Магнолия Кампобассо (жен), ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 30-го декабря хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 21:00 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Гесам Гас Ле Мура Лукка (жeн) одержали три легкие победы.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Гесам Гас Ле Мура Лукка (жeн) — Магнолия Кампобассо (жен):

Баскетбольный поединок Гесам Гас Ле Мура Лукка (жeн) — Магнолия Кампобассо (жен) состоится 30-го декабря в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 21:00 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Гесам Гас Ле Мура Лукка (жeн), выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Гесам Гас Ле Мура Лукка (жeн)

В этом сезоне баскетбольный клуб Гесам Гас Ле Мура Лукка (жeн) уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Гесам Гас Ле Мура Лукка (жeн) одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Гесам Гас Ле Мура Лукка (жeн) лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Гесам Гас Ле Мура Лукка (жeн) нет более травмированных игроков основы.



Магнолия Кампобассо (жен)

В составе баскетбольного клуба Магнолия Кампобассо (жен) нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Магнолия Кампобассо (жен) не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Магнолия Кампобассо (жен) уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Чемпионат Италии, Гесам Гас Ле Мура Лукка (жeн) — Магнолия Кампобассо (жен)

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Гесам Гас Ле Мура Лукка (жeн) — Магнолия Кампобассо (жен), который организаторы собираются провести 30-го декабря. По московскому времени начало данной игры будет в 21:00. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Гесам Гас Ле Мура Лукка (жeн).



Гесам Гас Ле Мура Лукка (жeн) — Магнолия Кампобассо (жен). Прогноз, ставки на матч(30.12.20)

Гесам Гас Ле Мура Лукка (жeн)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Гесам Гас Ле Мура Лукка (жeн) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Гесам Гас Ле Мура Лукка (жeн) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Гесам Гас Ле Мура Лукка (жeн) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Гесам Гас Ле Мура Лукка (жeн) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Магнолия Кампобассо (жен)

После того, как баскетбольный клуб Магнолия Кампобассо (жен) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Магнолия Кампобассо (жен) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Магнолия Кампобассо (жен) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Гесам Гас Ле Мура Лукка (жeн) — Магнолия Кампобассо (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 30-го декабря, и в его рамках состоится поединок Гесам Гас Ле Мура Лукка (жeн) — Магнолия Кампобассо (жен). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 21:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Гесам Гас Ле Мура Лукка (жeн) — Магнолия Кампобассо (жен): хозяева разберутся с новичком

В этом сезоне баскетбольный клуб Гесам Гас Ле Мура Лукка (жeн) играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Гесам Гас Ле Мура Лукка (жeн) уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Гесам Гас Ле Мура Лукка (жeн) хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Недавно у баскетбольного клуба Магнолия Кампобассо (жен) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Магнолия Кампобассо (жен) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Магнолия Кампобассо (жен) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гесам Гас Ле Мура Лукка (жeн) — Магнолия Кампобассо (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Гесам Гас Ле Мура Лукка (жeн) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Гесам Гас Ле Мура Лукка (жeн) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Гесам Гас Ле Мура Лукка (жeн) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В данный момент баскетбольный клуб Магнолия Кампобассо (жен) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Магнолия Кампобассо (жен) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Магнолия Кампобассо (жен) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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