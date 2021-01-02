Северный Кентукки Норс — Пердью Форт Уэйн Мастодонс: соперники не будут долго запрягать

Прогноз Северный Кентукки Норс — Пердью Форт Уэйн Мастодонс (02.01.2021), ставки и коэффициенты

Северный Кентукки Норс — Пердью Форт Уэйн Мастодонс (02 января), ставки и коэффициенты

02 января в 02:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Северный Кентукки Норс примет соперника по национальному первенству Пердью Форт Уэйн Мастодонс.



В 02:00 по МСК во всем мире любители баскетбола будут следить за встречей Северный Кентукки Норс – Пердью Форт Уэйн Мастодонс, где сойдутся одни из самых сильных команд этого турнира. До матча осталось всего несколько дней, так как он запланирован на 02 января, так что время на подготовку еще есть. В прошлом сезоне команды обменялись победами, а в этом уже соперники однажды встречались, и тогда со счетом 95-89 выиграли баскетболисты клуба Пердью Форт Уэйн Мастодонс.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Северный Кентукки Норс — Пердью Форт Уэйн Мастодонс:

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Северный Кентукки Норс — Пердью Форт Уэйн Мастодонс, запланированное на 02 января. Поставить на матч можно будет до 02:00 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Пердью Форт Уэйн Мастодонс была еще пять лет назад.

Северный Кентукки Норс

На этот матч баскетболисты клуба Северный Кентукки Норс выйдут в отличном настроении, ведь они сейчас выдают серию из четырех побед, причем в последних десяти матчах выигрышных было девять. Хозяева отличаются очень надежной обороной, так как в этих десяти турах они лишь однажды позволили сопернику набрать более сотни очков. Баскетбольный клуб Северный Кентукки Норс лидирует в чемпионате, одержав в сезоне уже 34 победы, при всего десяти поражениях. Причем, на своем поле команда проиграла только три раза. Нападение у хозяев также хорошее, ведь редко бывают такие поединки, в которых баскетбольный клуб Северный Кентукки Норс не может набрать больше сотни очков. Серьезных кадровых потерь у команды сейчас нет, ведь в лазарете хоть и есть баскетболисты, но они в этом сезоне не играют важной роли.



Пердью Форт Уэйн Мастодонс

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Пердью Форт Уэйн Мастодонс пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Пердью Форт Уэйн Мастодонс сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

Прогноз на матч Северный Кентукки Норс — Пердью Форт Уэйн Мастодонс

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Северный Кентукки Норс — Пердью Форт Уэйн Мастодонс, запланированного на 02 января. На площадке игроки обеих команд появятся в 02:00 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Северный Кентукки Норс и Пердью Форт Уэйн Мастодонс предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Северный Кентукки Норс.



Северный Кентукки Норс — Пердью Форт Уэйн Мастодонс (02 января), ставки и коэффициенты

Северный Кентукки Норс

Сейчас баскетбольный клуб Северный Кентукки Норс демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Северный Кентукки Норс играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Северный Кентукки Норс вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Пердью Форт Уэйн Мастодонс

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Пердью Форт Уэйн Мастодонс становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Пердью Форт Уэйн Мастодонс уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Пердью Форт Уэйн Мастодонс сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Северный Кентукки Норс — Пердью Форт Уэйн Мастодонс Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 02 января, и в его рамках состоится поединок Северный Кентукки Норс — Пердью Форт Уэйн Мастодонс. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 02:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Северный Кентукки Норс — Пердью Форт Уэйн Мастодонс: соперники не будут долго запрягать

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Северный Кентукки Норс провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Северный Кентукки Норс показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Северный Кентукки Норс и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Пердью Форт Уэйн Мастодонс сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Пердью Форт Уэйн Мастодонс выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Пердью Форт Уэйн Мастодонс показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Пердью Форт Уэйн Мастодонс не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Северный Кентукки Норс — Пердью Форт Уэйн Мастодонс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Северный Кентукки Норс лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Северный Кентукки Норс гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Северный Кентукки Норс все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В данный момент баскетбольный клуб Пердью Форт Уэйн Мастодонс находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Пердью Форт Уэйн Мастодонс сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Пердью Форт Уэйн Мастодонс действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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