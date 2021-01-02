Престон Норт Энд — Ноттингем Форест: команды сделают акцент на атаку

Прогноз на матч Престон Норт Энд — Ноттингем Форест от эксперта 02.01.21

«Престон Норт Энд» – «Ноттингем Форест». 02.01.21. Прогноз и ставки на матч

После трех выездных поединков подряд футбольный клуб Престон Норт Энд возвращается домой и 02-го января проведет первый матч в родных стенах. А в гости приезжают футболисты клуба Ноттингем Форест, так что встреча не обещает быть легкой. Свисток главного арбитра о начале игры прозвучит в 18:00 по Москве. Если брать всю историю данного противостояния, то в нем было уже 34 матча, по итогам которых лучше себя проявил футбольный клуб Ноттингем Форест, одержавший пятнадцать побед при шести поражениях. Гости также смогли выиграть три из последних четырех встреч.



Букмекеры предложили большой выбор ставок на футбольный матч, в котором соперниками будут команда Престон Норт Энд и команда Ноттингем Форест. Эти клубы давно ведут непримиримую борьбу в чемпионате, а в последние годы их противостояние вышло на новый уровень, так как сейчас эти команды одни из основных претендентов на борьбу за золотые медали футбольного первенства своей страны. Так что нас ждет горячее противостояние, в котором нашим прогнозистам наиболее вероятной ставкой видится ставка на тотал больше желтых карточек. Статистика показывает, что в матчах между собой соперники всегда действуют очень грубо, что будет способствовать проходу ставки. Конечно, команда Престон Норт Энд на порядок сильнее своих соперников, однако, на наш взгляд, букмекеры несколько занизили коэффициент на победу хозяев поля. И мы предлагаем здесь заиграть ставку на фору гостей. Вряд ли у команды Престон Норт Энд сейчас все настолько хорошо, чтобы хозяева смогли обыграть своих соперников с преимуществом в несколько голов. Да и команда Ноттингем Форест уже далеко не такие мальчики для битья. Нет сомнений в том, что матч будет результативным, в составах обеих команд достаточно футболистов, которые умеют реализовывать голевые моменты. Пробитию тотала также будет способствовать то, что оба клуба действуют в атакующем стиле, поэтому ставка на тотал больше в этом матче выглядит вполне оправданным выбором.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Престон Норт Энд — Ноттингем Форест:

По коэффициенту 2.45 букмекеры принимают ставки на победу футбольного клуба Престон Норт Энд, на ничейный результат стоит котировка 3.34, а на победу футболистов клуба Ноттингем Форест ставки принимаются по 3.04.

Прогноз на матч Престон Норт Энд – Ноттингем Форест (Чемпионат Англии, матч национального перевентсва, воскресенье, 02-го января):Футбольный клуб Престон Норт Энд получил от букмекеров на свою победу котировку 2.45, а по коэффициенту 3.04 можно сделать ставку на выигрыш ФК Ноттингем Форест. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Команда Престон Норт Энд в межсезонье провели серьезную кадровую политику, которая позволила клубу подписать ряд перспективных футболистов, которые, несомненно, должны усилить игру команды. Естественно, это ставит перед командами новые цели и задачи, так как руководство, вложив серьезные деньги в усиление клуба, хочет видеть результат. Команда Ноттингем Форест слабо проявила себя на трансферном рынке. Скорее всего, это связано с тем, что у клуба ограниченный бюджет, да и все ключевые позиции закрыты футболистами, которые не первый сезон выступают в этой команде. Команда Ноттингем Форест не ставит перед собой никаких значимых целей в турнирной таблице, поэтому фаворит этого противостояния очевиден. С другой стороны, есть шанс недооценки соперника, как уже было не раз в прошлом сезоне с футболистами команды Престон Норт Энд, которые испытывали проблемы в тех матчах, где, казалось бы, должны уверенно побеждать. Однако сейчас другой случай, уже на старте сезона необходимо выйти в лидеры, и удерживать лидирующие позиции в турнирной таблице. Поэтому наставник будет настраивать своих подопечных то, чтобы они реализовывали все свои моменты в атаке, и внимательно действовали в обороне, не допуская ошибок. Конечно, гости в этом матче не питают иллюзий, однако клуб может упереться, так как имеет опытных и сыгранных защитников, да и на контратаках команда Ноттингем Форест действовать умеет. Наши прогнозисты ждут здесь интересного противостояния, которое может стать еще более интересным, если хозяевам не удастся забить быстрый гол.

Престон Норт Энд – Ноттингем Форест 02.01.21

02-го января состоится всего один матч из нынешнего тура национального первенства, и им будет футбольная встреча Престон Норт Энд — Ноттингем Форест. Так как данный поединок вызвал огромный ажиотаж среди болельщиков, то его специально решили начать в 18:00 по Москве. Интерес вызван тем, что это принципиальные соперники, но так как в последнее время они выступали в различных дивизионах, то последний раз Престон Норт Энд и Ноттингем Форест встречались на футбольном поле четыре года назад. В том матче футболисты клуба Престон Норт Энд одержали победу со счетом 4-2.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Команда Престон Норт Энд и команда Ноттингем Форест – соперники, которые отлично знакомы с игрой друг друга, так как в каждом сезоне эти футбольные клубы встречаются неоднократно в очных противостояниях. И речь здесь идет не только о матчах чемпионата. Будучи клубами, которые в футбольной среде называют грандами мирового футбола, команда Престон Норт Энд и команда Ноттингем Форест принимают участие не только в матчах чемпионата страны, но и в кубковых баталиях, а также в известных и престижных клубных турнирах. Нередко пути этих команд пересекаются на самых важных стадиях турниров, поэтому менеджеры и футболисты – соперники, которые относятся друг к другу с уважением. Вообще, анализируя очередной матч команды Престон Норт Энд и команды Ноттингем Форест, наши эксперты стараются не трогать историю. В СМИ уже провели все возможные параллели в отношении этого противостояния, сравнили статистику лидеров команд в нынешнем сезоне и в целом, а также привели цифры, наглядно демонстрирующие силу одной и другой команды в историческом противостоянии. В своем анализе мы стараемся использовать цифры статистики текущего сезона, а также цифры статистики недавних противостояний между этими клубами. Все это позволяет нам получать интересную информацию, анализируя которую, мы составляем прогнозы на матч. Команда Престон Норт Энд и команда Ноттингем Форест – одни из претендентов на то, чтобы занять высокие места в чемпионате по итогам нынешнего сезона. Однако для этого футболистам обеих команд придется серьезно постараться, так как впереди у них много непростых соперников и сложных матчей. Ключом к успеху можно считать данное противостояние, так как победитель получит определенное преимущество в турнирной таблице. Именно поэтому оба клуба будут играть только на победу, что предполагает отличный матч, который мы рекомендуем не пропустить.



Прогноз Престон Норт Энд – Ноттингем Форест (02-го января), ставки и коэффициенты

В линии букмекерских контор, по мнению экспертов нашего ресурса, верно отражены шансы команды Престон Норт Энд и команды Ноттингем Форест на успех в очном противостоянии. Напомним, что эти команды встретятся в рамках очередного тура чемпионата, где будут определять сильнейшего. К этому матчу хозяева поля подходят в отличном настроении, у клуба нет серьезных кадровых потерь перед матчем, а статистика последних игр говорит о том, что команда Престон Норт Энд находится в прекрасной форме. Гости тоже показали хорошие результаты в последних матчах. Клуб добился важных побед, что позволило ему улучшить свои позиции в турнирной таблице. Однако для команды Ноттингем Форест выездные матчи в нынешнем сезоне складываются не так хорошо, как игры на родном стадионе. В выездных матчах, по словам самих футболистов команды Ноттингем Форест, они чувствуют себя не так уверенно, как в домашних стенах. Поэтому, сегодня наши эксперты рекомендуют ставить на победу команды Престон Норт Энд, так как хозяева поля сейчас находятся в отличной форме, а родные трибуны должны помочь клубу продемонстрировать отличный футбол и добиться победы. Общий тотал матча мы рекомендуем играть на больше, так как оба клуба действуют в атакующем стиле, поэтому в этом матче мы ждем много голов. Общий тотал нарушений и желтых карточек тоже следует играть на больше, так как эта встреча является принципиальной для обеих команд, следовательно, футболисты будут часто нарушать правила. А вот угловые мы рассматриваем на меньше, так как команда Престон Норт Энд и команда Ноттингем Форест не так часто задействуют фланги при атаках.

Престон Норт Энд

В прошлом сезоне футбольный клуб Престон Норт Энд неожиданно финишировал в зоне Лиги Чемпионов, но оказалось, что успехи команды были кратковременными. Это связано с тем, что руководство не захотело усиливать состав в преддверии более сложного сезона, а наоборот, отпустило некоторых ключевых игроков. В итоге, хозяева сейчас идут только восьмыми в турнирной таблице, и снова пробиться в Лигу Чемпионов вряд ли получится, так как от нее отставание составляет уже двенадцать очков. Для футбольного клуба Престон Норт Энд сейчас приоритетная задача хотя бы пробиться в Лигу Европы, от которой хозяева отстают только на два очка. Хотя дома команда играет лучше, чем в гостях, все равно нет уверенной игры в родных стенах, так что получилось выиграть менее половины домашних матчей. Если в прошлом месяце футбольный клуб Престон Норт Энд выиграл все четыре тура, то в этом месяце начался спад, ведь была только одна победа при двух поражениях. Дисквалификацию отбывает правый защитник, а травмированы в составе гостей левый и двое центральных полузащитников.

Ноттингем Форест

После того, как в футбольном клубе Ноттингем Форест два года назад поменялся главный тренер, был небольшой спад в игре, но постепенно команда начала показывать еще даже лучшие результаты при новом наставнике. В этом сезоне гости занимают шестую строчку в чемпионате, претендуя на путевку в еврокубки. Но, для этого нужно выиграть борьбу, в которую включилось еще четыре команды. Футболисты клуба Ноттингем Форест показывают очень хорошую игру дома, а вот на выезде команда играет исключительно от обороны, из-за чего в гостях было тринадцать ничейных результатов в восемнадцати матчах. При этом, ФК Ноттингем Форест проиграл на выезде только однажды, чем не могут похвастаться даже лидеры чемпионата. Уже семь туров гости не проигрывают, одержав три победы и четыре раза сыграв вничью. Команда имеет одну из лучших защит в чемпионате, ведь входит в тройку лидеров по количеству пропущенных мячей. У гостей нет длинной скамейки запасных, но в данный момент у команды и нет серьезных кадровых проблем, ведь травмирован только правый полузащитник, который уже больше месяца пребывает в лазарете.

Интересные факты перед матчем Престон Норт Энд – Ноттингем Форест

Несколько сезонов назад команда Престон Норт Энд и команда Ноттингем Форест находились в числе одних из претендентов на чемпионский титул, клубы могли навязать борьбу грандам. Однако теперь они скатились до уровня середняков. Можно винить в этом многие факторы, однако сейчас стоит отталкиваться от текущей формы команд. А она говорит нам, что оба клуба уже решили свои задачи в турнирной таблице, поэтому в оставшихся матчах сезона могут играть в свое удовольствие. Это означает, что наиболее выгодной ставкой в этом матче является ставка на общий тотал забитых голов на больше. Команда Престон Норт Энд и команда Ноттингем Форест в нынешнем сезоне играют в атакующий футбол, они много забивают и много пропускают. Скорее всего, в очном противостоянии менеджеры не будут менять тактическую схему своим клубам, и команды вновь продемонстрируют открытый футбол с максимумом голевых моментов. При этом, можно сделать ставки на то, что оба клуба забьют в этом матче, а также на индивидуальный тотал на больше каждой команды. Наши эксперты полагают, что делать прогнозы на исход этого матча бессмысленно, так как победа не даст преимущества в турнирной таблице не одному из соперников. А вот что действительно стоит играть, так это общий тотал нарушений и желтых карточек на меньше. Оба клуба не имеют турнирной мотивации, поэтому вряд ли будут играть грубо, да и в текущем сезоне эти команды не входят в число грубиянов чемпионата. Общий тотал угловых в этом противостоянии мы рассматриваем на больше, так как команда Престон Норт Энд и команда Ноттингем Форест строят свои атаки через фланги, поэтому подают много стандартов.

Ничейный результат матча — 3.34, победителем станет Престон Норт Энд — 2.45, победителем станет Ноттингем Форест — 3.04.



Престон Норт Энд — Ноттингем Форест. Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Англии 02-го января

Интересно, что букмекеры тоже учитывают фактор концовки чемпионата, выставляя коэффициенты на матчи команд. Так, на матчи клубов, которые уже не решают в чемпионате никаких задач, коэффициенты на победу будут примерно одинаковыми, зато клубы, которые продолжают вести борьбу, низко котируются букмекерами. Это и предлагают использовать эксперты нашего ресурса. К примеру, мы обратили внимание на матч, в котором встретятся команда Престон Норт Энд и команда Ноттингем Форест. Оба клуба уже решили свои задачи в турнирной таблице, однако, хозяева поля, по информации менеджера, будут выступать сильнейшим составом с минимальным количество кадровых перестановок, тогда как их соперники приедут на матч в ослабленном составе – менеджер решил поберечь силы своих лидеров. Мы полагаем, что команда Престон Норт Энд в этом матче без проблем должна разбираться со своими соперниками, и предлагаем делать ставки на победу хозяев поля. Учитывая, что хозяева поля в родных стенах играют в агрессивной манере, много атакуют, то общий тотал голов в матче мы рассматриваем на больше, тем более, что гости будут выступать резервом, что существенно увеличивает шансы нашего прогноза. Угловые команда Престон Норт Энд тоже подает в большом количестве, поэтому индивидуальный тотал угловых и фора по угловым хозяев поля – отличные ставки в этом матче. Относительно нарушений и желтых карточек, то команды вряд ли будут много фолить, ведь никто не захочет получать травмы в концовке сезона, да и результат матча для команды Престон Норт Энд и команды Ноттингем Форест не будет являться принципиальным. Поэтому эти параметры мы рекомендуем играть на меньше.

«Престон Норт Энд»

После того, как футбольный клуб Престон Норт Энд проиграл стартовых семь туров, президент не стал церемониться, и отправил в отставку весь тренерский штаб. С новым опытным специалистом команда выиграла первый же матч, а далее хоть и случались иногда поражения, но все же хозяева обрели стабильность, так что постепенно выбрались из зоны вылета, и сейчас опережают ее на два очка. В последних пяти турах футбольный клуб Престон Норт Энд одержал две победы при двух поражениях, а большинство очков команда набирает на родной арене, где все поражения были исключительно в начале сезона, после чего хозяева больше дома не проигрывают. Футбольный клуб Престон Норт Энд имеет проблемы с реализацией голевых моментов, ведь в среднем не получается даже один мяч за игру. Но, зато сейчас намного лучше команда действует в обороне, чем в начале сезона, так что довольно часто поединки завершаются с нулями на табло. Один нападающий выбыл на полгода, а также не смогут помочь хозяевам трое полузащитников.



«Ноттингем Форест»

Главный тренер футбольного клуба Ноттингем Форест выполнил задачу руководства, за один сезон вернув команду в высший дивизион, но обещания перед наставником президент не сдержал, так как в межсезонье не состоялось ни одного значительного трансфера, способного серьезно усилить состав. Так что, вместо того, чтобы включаться в борьбу за еврокубки, гости в этом сезоне постоянно обитают в нижней части турнирной таблицы, то приближаясь, то отдаляясь от зоны вылета. Сейчас футбольный клуб Ноттингем Форест имеет преимущество над аутсайдерами только в два очка, так что очень важно не потерять стабильность, так как даже небольшой игровой кризис может переместить команду в опасную зону. На данный момент гости демонстрируют неплохую форму, ведь в последних шести турах было лишь одно поражение, да и то в гостях у лидера чемпионата. Левые защитник и полузащитник не смогут в этой игре помочь команде, так что гости будут испытывать проблемы на этом фланге.

Статистика и личные встречи

Выбирая матч, в котором встретится команда Престон Норт Энд и команда Ноттингем Форест, для прогнозирования, эксперты нашего портала действовали не спонтанно. Это был продуманный шаг, так как сейчас оба футбольных клуба ведут в турнирной таблице борьбу за высокие места, а матчи между этими командами – принципиальные противостояния, в которых оба клуба стараются действовать на пределе возможностей. Статистика, к которой обратились наши эксперты для составления интересных прогнозов на матч между этими футбольными клубами, позволила нам найти интересные закономерности, которые мы и использовали при составлении прогнозов на этот матч. Вообще, рассматривая такие противостояния, как матч команды Престон Норт Энд и команды Ноттингем Форест, необходимо обращать внимания не только на статистику в матчах между собой и в текущем сезоне, но и фактор судейства. Сегодня в футболе судьи играют далеко не последнюю роль. Довольно много скандалов возникает как раз на почве предвзятого судейства. А так как матч команды Престон Норт Энд и команды Ноттингем Форест – это противостояние лидеров чемпионата, то и судейский фактор здесь тоже будет иметь огромное значение. Вряд ли матч между такими командами пройдет в дружеской обстановке, так что велика вероятность грубой игры, провокаций и симуляций. Из этого следует, что арбитр будет частенько наказывать футболистов желтыми карточками, следовательно, вероятность того, что кто-то будет удален с поля – очень велика. А коэффициент на это в букмекерских конторах очень приличный. В общем, всем хорошего футбольного вечера, а ниже можно найти больше прогнозов на этот матч от наших экспертов.

«Престон Норт Энд» — «Ноттингем Форест»: кто фаворит грядущей встречи?

Престон Норт Энд — Ноттингем Форест. Прогноз на футбол (02.01.21)

Для наших экспертов оказалось несколько необычной линия, которую мы увидели на матч команды Престон Норт Энд и команды Ноттингем Форест. Наши эксперты ожидали увидеть фаворитами матча хозяев поля, так как команда Престон Норт Энд остро нуждается в очках, так как ведет борьбу за верхние строчки турнирной таблицы. А вот футболистам команды Ноттингем Форест очки практически не нужны, так как, даже при самых радужных раскладах, гости все равно покинут высший дивизион чемпионата из-за финансовых проблем. Исходя из этого, фаворита этого противостояния очевиден, однако, видимо букмекеры не полностью владеют информацией, если предлагают подобные коэффициенты. Мы рекомендуем в этом матче делать ставки не только на победу хозяев поля, но и на то, что команда Престон Норт Энд пробьет фору, заявленную букмекерами. Общий тотал голов в матче мы рассматриваем на больше, так как хозяева поля активно играют на своем стадионе, предпочитая действовать первым номером и держать ворота соперников в напряжении. Да и гости могут отвечать результативно, поэтому общий тотал в матче мы рекомендуем играть на больше. Нарушений и желтых карточек мы видим много, так как между собой эти команды всегда играют грубо, нередко получают и красные карточки. Но сегодня мы ограничимся только ставкой на тотал больше желтых карточек и фолов. Угловые в нынешнем сезоне команда Престон Норт Энд и команда Ноттингем Форест практически не подают. Несмотря на то, что букмекеры предложили правильный тотал угловых в своих линиях, наши эксперты все равно рекомендуют играть его на меньше.

Престон Норт Энд — Ноттингем Форест: команды сделают акцент на атаку

Для экспертов нашего ресурса нет простых матчей для прогнозирования, таких, глядя на названия соперников в которых, мы бы могли безошибочно сказать, кто победит, а кто проиграет. Футбол – это такой вид спорта, где шанс на победу есть у каждый команд. Футбол – это командная игра, и здесь успех зависит от слаженных действий всех членов команды, даже тех, которые сидят на скамейке запасных, ведь им предстоит выйти на поле в любой момент игры, и важно, чтобы они гармонично вписались в коллектив. В этом состоит заслуга менеджера, который должен подгонять футболистов, как шестеренки в отлично работающем механизме. Отличная работа такого механизма возможна лишь в том случае, если все мелкие детали будут отлично взаимодействовать между собой на благо всего механизма. Когда такое происходит в футболе, то команда практически непобедима, так как партнеры знают, что смогут подстраховать друг друга, а менеджер уверен в своих футболистах как тех, которые находится на поле, так и тех, которым предстоит на него выйти. Так что, предсказывать можно лишь на основании анализов, так как каждый клуб – это отдельный механизм и его необходимо тщательно изучить, прежде чем вынести свой вердикт.

Никаких сюрпризов от футбольного противостояния Престон Норт Энд — Ноттингем Форест спортивные эксперты не ждут, так что предлагают сделать ставку на фору 0 хозяев поля.

Престон Норт Энд – Ноттингем Форест: статистика и история личных встреч

Не всегда статистика выступлений команд отражает суть того, что действительно происходит на футбольном поле. К примеру, в противостоянии команды Престон Норт Энд и команды Ноттингем Форест, по мнению наших экспертов, игра будет проходить совсем не так, как привыкли играть эти команды. Оба клуба являются лидерами чемпионата, соответственно, в матчах со своими соперниками они привыкли играть первыми номерами. В матче между собой командам либо придется действовать на встречных курсах, либо одной из команд придется играть вторым номером. Естественно, перед менеджерами клубов стоит нелегкий выбор, учитывая, что в составе команды Престон Норт Энд и команды Ноттингем Форест сейчас возникли определенные проблемы с основными футболистами, и выход некоторых из них под вопросом. Именно от того, какую тактику выберут менеджеры на этот матч, и будет зависеть многое. Однако наши эксперты решили не отгадывать тактику команд, мы постараемся сосредоточиться на статистических показателях этого матча. Благо, букмекеры предложили на матч команды Престон Норт Энд и команды Ноттингем Форест довольно приличный объем ставок, так как считают, что это противостояние будет центральным матчем уикенда. Детальный анализ матча можно прочесть ниже. Мы думаем, что игра отлично подойдет для ставок по ходу матча, так как события будут развиваться на поле стремительно. Таким образом, болельщикам не придется скучать, они будут наблюдать за интересным матчем с непредсказуемым результатом.