УНС-Гринсборо — Восточный Теннесси Стэйт Буканирс: хозяева разберутся с новичком

Прогноз УНС-Гринсборо — Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (03 января), ставки и коэффициенты

УНС-Гринсборо — Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (03.01.2021), ставки и коэффициенты

03.01.2021 в 01:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб УНС-Гринсборо примет соперника по национальному первенству Восточный Теннесси Стэйт Буканирс.



03.01.2021 снова возобновляются матчи престижного баскетбольного турнира, и первым поединком будет УНС-Гринсборо – Восточный Теннесси Стэйт Буканирс, который начнется в 01:00 по МСК. Встречаются принципиальные соперники, которые представляют один регион, так что каждый год они играют между собой по несколько матчей. В прошлом году баскетболисты клуба УНС-Гринсборо были в гораздо лучшей форме, так что сумели выиграть все личные встречи.



УНС-Гринсборо — Восточный Теннесси Стэйт Буканирс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб УНС-Гринсборо проводит на своей площадке, и 03.01.2021 хозяевам предстоит матч против игроков клуба Восточный Теннесси Стэйт Буканирс. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 01:00 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба УНС-Гринсборо, а один раз сильнее были игроки БК Восточный Теннесси Стэйт Буканирс.

УНС-Гринсборо

Летом баскетбольный клуб УНС-Гринсборо устроил распродажу игроков, так что ряды команды покинуло несколько ключевых баскетболистов, которых пока не могут заменить новички. Сейчас хозяева находятся на предпоследнем месте и выше уже вряд ли поднимутся, а вот опустить на последнюю строчку вполне реально. Руководство пока не уволило тренерский штаб, но это связано в первую очередь с тем, что еще не найден новый наставник, который сумел бы начать подготовку команды к уже следующему сезону, так как этот уже и так провален. В последних десяти матчах баскетбольный клуб УНС-Гринсборо одержал только одну победу, причем даже в родных стенах команда не может продемонстрировать сильную игру, а ужасно выступает как в обороне, так и в нападении. Сразу два разыгрывающих защитника травмированы, так что у хозяев будут проблемы с этой позицией.



Восточный Теннесси Стэйт Буканирс

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Восточный Теннесси Стэйт Буканирс сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Восточный Теннесси Стэйт Буканирс проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Восточный Теннесси Стэйт Буканирс травмированы только игроки глубокого резерва.

Прогноз на матч

Баскетбольный клуб УНС-Гринсборо свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 03.01.2021. На этот раз соперником хозяев будет Восточный Теннесси Стэйт Буканирс, так что в 01:00 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб УНС-Гринсборо. Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Прогноз и ставка на матч УНС-Гринсборо — Восточный Теннесси Стэйт Буканирс 03.01.2021

УНС-Гринсборо

С приходом нового тренера баскетбольный клуб УНС-Гринсборо начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Восточный Теннесси Стэйт Буканирс

В прошлом матче баскетбольный клуб Восточный Теннесси Стэйт Буканирс потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Восточный Теннесси Стэйт Буканирс и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Восточный Теннесси Стэйт Буканирс находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч УНС-Гринсборо — Восточный Теннесси Стэйт Буканирс Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб УНС-Гринсборо после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 03.01.2021 сыграет матч против БК Восточный Теннесси Стэйт Буканирс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 01:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК УНС-Гринсборо также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

УНС-Гринсборо — Восточный Теннесси Стэйт Буканирс: хозяева разберутся с новичком

В этом сезоне баскетбольный клуб УНС-Гринсборо играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб УНС-Гринсборо уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба УНС-Гринсборо хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Восточный Теннесси Стэйт Буканирс входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Восточный Теннесси Стэйт Буканирс не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ УНС-Гринсборо — Восточный Теннесси Стэйт Буканирс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба УНС-Гринсборо является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба УНС-Гринсборо проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба УНС-Гринсборо нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В последнее время баскетбольный клуб Восточный Теннесси Стэйт Буканирс испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Восточный Теннесси Стэйт Буканирс хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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